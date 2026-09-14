Fútbol Internacional
14 de septiembre de 2026 a la - 16:32

Video: Diego Duarte anota para Inter de Bogotá

Diego Ariel Duarte Garcete marcó su segundo gol en Internacional de Bogotá, Colombia.
Diego Ariel Duarte Garcete marcó su segundo gol en Internacional de Bogotá, Colombia.Redes sociales

El paraguayo Diego Duarte marcó el fin de semana un gol para el Internacional de Bogotá, que derrotó por 3-2 a Llaneros, por la décima ronda del campeonato mayor colombiano.

Por ABC Color
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Al minuto 16 del partido celebrado en el Metropolitano de Techo, Diego Duarte, surgido en Olimpia, estableció el primer gol del Inter de Bogotá y el empate transitorio contra el Llaneros de Villavicencio. El elenco de la capital colombiana terminó imponiéndose por 3-2.

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El Internacional es un nuevo club, fundado el 10 de diciembre de 2025, que compite en la división superior del balompié cafetero luego de adquirir la plaza de La Equidad.

DD, de 24 años, con pasado en Ameliano, Nacional y últimamente en AVS Futebol de Portugal, llegó a su segunda anotación en 12 partidos con el Inter. La primera había registrado contra Deportivo Cali, en el empate 2-2.

El Inter de Bogotá marcha en la décima posición de la competencia, entre 20 clubes participantes, con 11 puntos acumulados. El líder es América de Cali, con 20 unidades.