Video: Diego Duarte anota para Inter de Bogotá

Al minuto 16 del partido celebrado en el Metropolitano de Techo, Diego Duarte, surgido en Olimpia, estableció el primer gol del Inter de Bogotá y el empate transitorio contra el Llaneros de Villavicencio. El elenco de la capital colombiana terminó imponiéndose por 3-2.

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El Internacional es un nuevo club, fundado el 10 de diciembre de 2025, que compite en la división superior del balompié cafetero luego de adquirir la plaza de La Equidad.

DD, de 24 años, con pasado en Ameliano, Nacional y últimamente en AVS Futebol de Portugal, llegó a su segunda anotación en 12 partidos con el Inter. La primera había registrado contra Deportivo Cali, en el empate 2-2.

El Inter de Bogotá marcha en la décima posición de la competencia, entre 20 clubes participantes, con 11 puntos acumulados. El líder es América de Cali, con 20 unidades.