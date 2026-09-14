Guaraní presenta avances en la construcción de su estadio

“¡Así avanza la Gradería Este de nuestro nuevo estadio. Una nueva etapa de nuestra casa que, día a día, sigue tomando forma!”, señala la presentación de un video en la cuenta de X de Guaraní.
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Luego de la demolición del antiguo escenario Rogelio Silvino Livieres, en mayo de 2025 comenzó la construcción de cero de la próxima Toldería aurinegra, que estaría lista en octubre de 2027, de acuerdo a las estimaciones.
El coliseo legendario tendrá una capacidad para 16.000 espectadores, según los datos proporcionados por los directivos, con palcos, sedes administrativas y un empastado híbrido, que combina césped natural con refuerzos de fibras sintéticas, además de un moderno sistema de iluminación.
El nuevo escenario del Cacique demandará una inversión aproximada de 8.000.000 de dólares. El último partido oficial en Dos Bocas fue el 24 de noviembre de 2024, con victoria local por 2-1 sobre Tacuary.
El martes 20 de mayo de 2025 se produjo un hecho significativo en la “tribu”, con el inicio de derribo de la famosa tribuna Tobogán, convertida de todo un distintivo del primer campeón del fútbol paraguayo.