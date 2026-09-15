2-4. Dowman lidera el pase a octavos del Arsenal

La perla de la cantera de los 'Gunners' no desaprovechó sus primeros minutos de la temporada y anotó un doblete que, unido al tanto de Noni Madueke y al de Mikel Merino, sentenció a los 'Tractors' y meter al Arsenal de lleno en la pelea por otro título.

El joven de 16 años abrió el marcador a los siete minutos con una jugada sensacional en la que con un 1-2 regateó al último defensa antes de fusilar al portero. Un golazo que muestra la mejor cualidad de Dowman, su arrojo y su regate.

Después, Madueke, que ha tenido un inicio de temporada con pocos minutos, aprovechó un regalo del portero del Ipswich en la salida de balón y con una volea puso el 0-2 en el marcador que prácticamente sentenciaba la eliminatoria.

Para que no hubiera dudas, en la segunda mitad Martín Zubimendi asistió a Dowman que, con un disparo con el interior, consiguió un doblete y se convirtió en el segundo jugador en la historia en marcar dos goles con un equipo de Premier en cualquier competición, igualando a Wayne Rooney con el Everton.

Un disparo con la zurda de Merino pegado al palo redondeó la victoria de los de Mikel Arteta, que, pese a recibir dos goles tardíos que no sirvieron para nada, se unen a Newcastle United, Bradford City, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Sunderland, Fulham y Peterborough en los octavos de final de la competición copera.

El sorteo de los cruces de octavos se celebrará este miércoles al término del encuentro entre Manchester United y Brighton & Hove Albion.