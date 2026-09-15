Paramédico que asistió a Hugo Javier pide medidas transitorias

El paramédico condenado Mathías Alejandro Velázquez Machuca, a través de su abogada defensora Raquel Talavera, planteó un incidente de progresión al periodo de prueba, para poder acceder al régimen de salidas transitorias. Es el mismo que auxilió, el 6 de septiembre, al exgobernador sentenciado Hugo Javier González Alegre tras su percance sufrido en una celda de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE).

En este marco de este proceso, la jueza de Ejecución Penal Cynthia Margarita Sostoa Santander libró oficios a UPIE a modo de contar con informe Técnico Criminológico y de conducta relacionado a Velázquez Machuca, así como también de contar con datos de si el mismo posee sanciones administrativas y si pertenece a alguna facción criminal.

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Además, la magistrada dispuso que Velázquez Machuca asista –hoy martes 15 de septiembre- al Centro Nacional de Control de Adicciones para ser sometido a un screening toxicológico, sobre el cual luego se debe elevar informe; y para el próximo 22 de septiembre, una evaluación psicológica con una profesional del Poder Judicial.

Una vez cumplidas estas diligencias que fueron dispuestas por el Juzgado de Ejecución Penal, el peticionante Mathías Alejandro Velázquez Machuca será convocado para la audiencia en la que se analizarán sus antecedentes y los informes remitidos, para resolver la cuestión solicitada.

Paramédico condenado por fatal accidente

De acuerdo con los antecedentes, en diciembre de 2017, el paramédico Mathías Velázquez resultó con lesiones de consideración, a tal punto que los bomberos inicialmente lo dieron por fallecido inicialmente, tras un accidente fatal con su vehículo Toyota Celica. En el hecho perdieron la vida Elena Beatriz Bogado Giménez y Marcos Aurelio Ozuna Cabrera.

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El accidente de tránsito se registró sobre la ruta Transchaco, en la zona de Loma Pytã, donde el vehículo impactó contra una columna.

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De acuerdo con los antecedentes del caso, el 15 de febrero de 2021, Mathías Velázquez fue condenado a 3 años y 8 meses de pena privativa de libertad por homicidio culposo, mediante la Sentencia Definitiva (SD) N° 54; el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, confirmó el fallo mediante el Acuerdo y Sentencia (AS) N° 45 el 14 de julio de 2021.

Sin embargo, la defensa de Velázquez presentó un recurso extraordinario de casación y, el 26 de diciembre de 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo a lugar al planteamiento. Es así que, a través de su Acuerdo y Sentencia (AS) N° 561 anuló la resolución de la Cámara de Apelaciones y fijó la pena en 3 años de prisión.

Paramédico que asistió a Hugo Javier recibió redención de 31 días

Posteriormente, el Juzgado de Ejecución Penal llevó a cabo el cómputo definitivo de la pena, estableciendo que Mathías Velázquez compurgaría su condena el 16 de febrero de 2028, con derecho a solicitar libertad condicional el 16 de febrero de 2027 y la mitad de su pena el 16 de agosto de 2026.

El 24 de agosto de 2026, en cambio se había dictado el AI N° 1176, tras la presentación del Dictamen Fiscal N° 450 que fue favorable al procesado, por lo que se hizo lugar a la redención ordinaria de Velázquez, otorgándole 31 días y así, se determinó un nuevo cómputo para el compurgamiento de la pena el 16 de enero de 2028; derecho a solicitar la libertad condicional desde el 16 de enero de 2027; y mitad de pena el 16 de julio de 2026.

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Teniendo en cuenta los nuevos plazos, la defensa de Mathías Velázquez promovió el incidente de promoción al período de prueba, quien actualmente transita el período de tratamiento desde el 10 de noviembre de 2025 y ya superó la mitad de su condena el 16 de julio de 2026, conforme al cómputo fijado por AI N° 1176 del 24 de agosto de 2026.

Es en el marco del cumplimiento de su condena que, los guardias de UPIE lo despertaron y sacaron de su celda para que asista y dé los primeros auxilios a Hugo Javier González Alegre, que habría caído en el baño de su celda minutos después de las 23:00 del domingo 6 de septiembre.