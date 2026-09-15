Video: ¡Por fin! Una estudiante es la primera en cruzar en vehículo particular por el Puente de la Integración

La Receita Federal de Brasil confirmó que la estudiante cruzó desde Foz de Iguazú hacia Presidente Franco con toda su documentación en regla, incluido el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), requisito para utilizar esta modalidad de paso entre Paraguay y Brasil.

La conductora manifestó que es estudiante de una universidad brasileña de Foz de Iguazú. De esta manera, se convirtió en la primera persona en utilizar esta nueva modalidad de circulación por el puente. El momento quedó registrado por las cámaras del circuito cerrado.

Estos son los documentos necesarios para circular por el Puente de la Integración

La nueva fase de apertura del Puente de la Integración comenzó a regir desde ayer y permite el paso de vehículos particulares de 7:00 a 13:00. La habilitación está destinada exclusivamente a residentes fronterizos de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Foz de Iguazú.

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Los habitantes de estas localidades que estén habilitados para utilizar la modalidad deben presentar el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF). Sin embargo, en la primera jornada de ayer ningún vehículo utilizó esta opción.

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Otras modalidades de paso

Otra de las novedades de esta fase es la ampliación del horario para el tránsito de camiones de gran porte vacíos, que podrán utilizar el puente de 18:00 a 05:00.

El nuevo cronograma no modifica las condiciones establecidas para las demás modalidades de transporte. Los camiones de mediano porte podrán ingresar y salir en lastre por el Puente de la Integración entre las 07:00 y las 19:00, mientras que el retorno con carga deberá realizarse por el Puente de la Amistad.

Cuestionan limitaciones para cruzar el Puente de la Integración

En cuanto a los servicios de pasajeros en circuito cerrado que no tengan como destino final Ciudad del Este o Foz de Iguazú, así como las líneas regulares internacionales de pasajeros, continuarán utilizando exclusivamente el Puente de la Integración durante las 24 horas.