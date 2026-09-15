Al Ain arrolla al Al Nassr de Cristiano Ronaldo con un estelar “Kaku” Romero Gamarra

Sin duda, la peor forma posible de arrancar la Champions League de Asia 2026-27, para el elenco del astro portugués. El Al Nassr de Cristiano Ronaldo sucumbió este martes por una categórica goleada de 4-0 ante un contundente Al Ain, que tuvo al mediapunta paraguayo Alejandro “Kaku” Romero Gamarra como el absoluto conductor del juego y el factor desequilibrante de la noche.

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El conjunto saudí, dirigido por Ange Postecoglou, apostó por todo su arsenal desde el vamos para el estreno continental: nombres pesados como Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Sadio Mané, Samú Costa, Simakan e Iñigo Martínez saltaron al terreno de juego como titulares. Sin embargo, las estrellas de Arabia no encontraron respuestas ante la exhibición colectiva del cuadro emiratí y, en especial, la magia del volante paraguayo, quien se retiró al minuto 77 (reemplazado por el senegalés Ibrahim Junior).

La noche mágica del “Kaku”

Si el partido ya venía cuesta arriba para los visitantes, la jerarquía de Romero Gamarra terminó de liquidar las esperanzas saudíes. Su primer golpe de calidad llegó tras una gran combinación con el argentino Matías Palacios, ganando la línea de fondo por la banda derecha para meter un centro rasante perfecto al borde del área que Houssine Rahimi se encargó de capitalizar.

⚽🔥 “Houssine Rahimi’den double!”



⚪️Al Ain, Houssine Rahimi’nin ikinci golüyle Al Nassr karşısında 62. dakikada 2-0 öne geçiyor! pic.twitter.com/671CrIaafc — D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026

Poco después, antes de alcanzar el último cuarto de hora, el “Kaku” demostró toda su visión de juego con una asistencia quirúrgica, filtrando el balón entre tres defensores amarillos para que Soufiane Rahimi definiera a placer. La noche redonda del Al Ain se completó con otro tanto de Houssine Rahimi (figura estelar junto al paraguayo), y la estocada final de Giakoumakis en la recta final del encuentro.

⚽🔥 “Al Ain, Al Nassr’ı şok etmeye devam ediyor!”



⚪️ Al Ain, Al Nassr karşısında skoru 3-0’a getiriyor! Önce ofsayt kararı verilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayılıyor. pic.twitter.com/1JKyqoT00P — D-Smart Spor (@SporSmart_) September 15, 2026

Margen de error en el nuevo formato

Pese a la durísima caída, la situación todavía no es dramática para un Al Nassr que este año retornaba a la máxima competición continental. Cabe recordar que la Champions League de Asia adoptó un formato similar al de su par europea: una fase liga de 16 equipos (con otros 16 en la zona este), donde los ocho mejores posicionados avanzarán directamente a los octavos de final.