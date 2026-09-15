Cienciano, sin Hohberg, va a Uruguay a sellar su boleto a las semifinales

Antes de abordar el vuelo hacia Montevideo para jugar el jueves contra el cuadro uruguayo, el técnico de Cienciano, el argentino Horacio Melgarejo, admitió en declaraciones a medios locales que la ausencia de Hohberg "es importante".

Hohberg, nieto de Juan Eduardo Hohberg, que jugó con la selección uruguaya el Mundial de 1954, es una de las piezas clave del ataque del Cienciano, en un dinámico frente de ataque que comparte con el ecuatoriano Carlos Garcés, el argentino Neri Bandiera y el uruguayo Cristian Souza.

El atacante sufre una rotura muscular en el soleo de su pierna derecha que le mantendrá alejado de las competiciones entre seis y ocho semanas.

"Cualquier futbolista de Cienciano es importante, y a mí me da mucha tristeza cuando un futbolista se lesiona porque no puede estar a disposición de poder jugar o de poder, por lo menos, estar en lista para que uno tome la decisión de que juegue", señaló Melgarejo.

El técnico elogió las fortalezas del Torque y anticipó que su propuesta de juego no se centrará únicamente en aguantar y resistir el resultado de la pasada semana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco, "porque si te cuelgas del travesaño, se hace larguísimo el partido".

"Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, que era un partido de 180 minutos —ya jugamos los 90—, ahora tenemos que ir a hacer un partido inteligente desde lo táctico, porque sabemos que ellos desde el primer minuto se van a venir para tratar de acortar la diferencia, pero nosotros tenemos nuestras armas para atacar y hacer daño", apuntó el entrenador.

De su lado, el delantero Garcés advirtió que "ellos en su cancha se hacen fuertes también" y abogó por aprovechar cualquier oportunidad de gol que se tenga.

"Debemos hacer un partido muy inteligente, sabemos que tenemos una buena ventaja y esperemos estar todos concentrados y hacer un partido a la altura”, indicó el ecuatoriano.

Garcés también comentó que hay quienes le restan méritos a la temporada que está haciendo Cienciano por el factor de la altitud cuando juegan como local.

"Por ahí si la vez pasada se le había ganado por 6-0 a Botafogo y después se habló mucho de la altura, de que no nos iba a alcanzar y más ahora. La verdad que acá en la interna estamos concentrados, estamos sabiendo que es un partido muy difícil, muy importante y, como te digo, seguro vamos a hacer un partido inteligente que nos permita estar a la altura", concluyó.

Cienciano es el único club peruano que ha sido capaz de ganar un torneo internacional al levantar la Copa Sudamericana de 2003, en una histórica campaña que busca repetir tras estar peleando ahora por alcanzar las semifinales.