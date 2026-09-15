El argentino 'Kily' González, técnico del Inter Miami hasta junio de 2028

'Las Garzas' hicieron oficial este martes su llegada tras confirmarse la validación de la visa necesaria para trabajar en Estados Unidos y anunciaron que el exfutbolista de los españoles Zaragoza y Valencia y del argentino Rosario Central, entre otros, permanecerá en el club estadounidense hasta junio de 2028.

Será la cuarta experiencia como técnico del exjugador, de 52 años, después de dirigir a 'su' Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense.

"Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian 'Kily' González" fue el mensaje publicado en su cuenta oficial en X por el Inter de Miami junto a una fotografía del técnico ya ataviado con la camiseta de entrenamiento con el rótulo: BIENVENIDO.

El técnico nacido en Rosario tendrá su primera prueba de fuego este miércoles cuando el Inter de Miami se enfrente al Cruz Azul en la Campeones Cup, un título que enfrenta al vencedor de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

El partido, que se disputará en el Nu Stadium de Miami a partir de las 20.00 hora local (00.00 del jueves GMT), será el de su debut.

El también exjugador de Boca Juniors o Inter de Milán dirigió este martes su primer entrenamiento y se convirtió en el tercer inquilino del banquillo del Inter Miami en lo que va de temporada, después de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos, lo que constata el delicado momento que atraviesa el equipo que Messi lidera sobre el campo.

Como futbolista, 'Kily' González fue internacional con Argentina, con cuya selección ganó el oro olímpico en Atenas 2004. En España ganó la Liga y la Supercopa con el Valencia y en Italia conquistó una Liga, dos Copas y una Supercopa con el Inter.

Su debut como técnico fue al frente del equipo reserva de Rosario Central y, después de dos temporadas, fue promovido al primer equipo, que dirigió durante 68 partidos entre 2020 y 2022.

Después fichó por el Unión de Santa Fe, donde lideró al equipo durante 78 encuentros entre 2023 y 2025. En la pasada campaña estuvo al frente del Platense.