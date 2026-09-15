James Rodríguez anuncia su retiro de la selección colombiana

James Rodríguez ha sido el jugador que más veces vistió la camiseta de Colombia y es el segundo máximo artillero tricolor, detrás de Radamel Falcao García.
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“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, expresó el volante de 35 años en un video publicado en sus redes sociales.
James, quien actualmente milita en el Atlético Nacional, disputó con la selección cafetera los mundiales de 2014, 2018 y 2026, así como la Copa América en 2015, 2016, 2019 y 2024, esta última en la que fue la gran figura del equipo subcampeón.
Totaliza 131 presentaciones con la selección Colombia, con 31 goles y 43 asistencias.