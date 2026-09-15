James Rodríguez anuncia su retiro de la selección colombiana

James Rodríguez ha sido el jugador que más veces vistió la camiseta de Colombia y es el segundo máximo artillero tricolor, detrás de Radamel Falcao García.

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“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, expresó el volante de 35 años en un video publicado en sus redes sociales.

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

James, quien actualmente milita en el Atlético Nacional, disputó con la selección cafetera los mundiales de 2014, 2018 y 2026, así como la Copa América en 2015, 2016, 2019 y 2024, esta última en la que fue la gran figura del equipo subcampeón.

Totaliza 131 presentaciones con la selección Colombia, con 31 goles y 43 asistencias.