Fútbol Internacional
15 de septiembre de 2026 a la - 14:59

James Rodríguez anuncia su retiro de la selección colombiana

James Rodríguez anunció del cierre de su ciclo en la selección colombiana.
James Rodríguez anunció del cierre de su ciclo en la selección colombiana.220223+0000 JOAQUIN SARMIENTO

El mediocampista James Rodríguez anunció este martes su retiro de la selección colombiana, con la que fue goleador del Mundial de Brasil 2014.

Por ABC Color
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James Rodríguez ha sido el jugador que más veces vistió la camiseta de Colombia y es el segundo máximo artillero tricolor, detrás de Radamel Falcao García.

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“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, expresó el volante de 35 años en un video publicado en sus redes sociales.

James, quien actualmente milita en el Atlético Nacional, disputó con la selección cafetera los mundiales de 2014, 2018 y 2026, así como la Copa América en 2015, 2016, 2019 y 2024, esta última en la que fue la gran figura del equipo subcampeón.

Totaliza 131 presentaciones con la selección Colombia, con 31 goles y 43 asistencias.