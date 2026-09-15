'Kily' González: "Me emociona que Messi haya querido que yo lo dirija"

"Me emociona que él haya querido que lo dirija yo", dijo el exjugador de los españoles Zaragoza o Valencia, y del argentino Rosario Central, entre otros, en su primera rueda de prensa como técnico del Inter Miami.

González compartió vestuario con Messi en los inicios del '10' en la Albiceleste y manifestó que les une una estrecha relación.

"Hay cosas en el fútbol que no se pueden describir con palabras. Son sensaciones únicas. Me siento una persona privilegiada y bendecida de tener esta oportunidad y de la relación que tengo con Leo, que es fantástica. Lo adoro, él lo sabe y eso hace que sea todavía mucho más especial este momento", agregó.

González dirigió este martes su primera sesión de entrenamiento, un día antes de su debut en el banquillo contra el Cruz Azul, con la Campeones Cup en juego.

El técnico aseguró que ha tenido tiempo de sobra para preparar el partido, debido a las casi tres semanas que han transcurrido entre el anuncio de su fichaje por parte del Inter Miami y el inicio de sus labores en el equipo, debido a problemas relacionados con su permiso de trabajo.

Uno de sus principales retos al frente de 'Las Garzas' será corregir la fragilidad defensiva del equipo, que solo ha dejado una portería a cero en los últimos catorce partidos.

"Especialmente defender mejor de lo que lo estamos haciendo. Busco un equipo más corto, más compacto, mucho más agresivo y que juegue", subrayó.

Pero con Messi sobre el campo, destacó la necesidad de arropar al argentino sin sobrecargarlo de responsabilidad: "Tenemos al mejor jugador del mundo y hay que protegerlo, no hacérselo tan cargoso, sino naturalizarlo; sabemos lo que es".