La colombiana Manuela Paví marca doblete en triunfo del Toluca sobre el Tijuana

Además de Paví marcaron la jamaicana Deneisha Blackwood, la francesa Eugenie Le Sommer, dos tantos, y la sueca Sofia Jakobsson.

Con la victoria las Diablas Rojas llegaron a 16 puntos con lo que se colocaron en el tercer puesto del grupo 1; Tijuana se quedó con seis puntos en el séptimo escalón del grupo 2.

Toluca no tuvo problemas para dominar al Tijuana.

En la primera mitad abrió el marcador gracias a un gol olímpico de Deneisha Blackwood al minuto cinco.

El 2-0 llegó cinco minutos después vía un remate de cabeza de Eugenie Le Sommer.

El tercero ocurrió en un error en la salida de Tijuana, Paví robó el balón y venció con disparo a la izquierda a la guardameta al 24.

En la segunda mitad, Paví convirtió su segundo tanto al 51 en una jugada en la que Le Sommer desbordó por derecha y antes de la línea de meta sirvió retrasado a la colombiana para el 4-0.

Al 81, Sofia Jakobsson celebró el 5-0 en jugada por izquierda, en la que se quitó una defensa y disparó cruzado.

Con el rival entregado Eugenie Le Sommer remató dentro del área al 87 para sellar el 6-0.

En otro partido el León se impuso 0-1 Pachuca con tanto de la colombiana Daniela Arias.

Luego de siete jornadas, el América se mantuvo como el mejor del certamen gracias a la goleada por 5-2 que le propinó el domingo a los Tigres UANL.

Las Águilas, que llevan paso perfecto, suman 21 puntos en la cima del grupo 2. Tigres, que es primero en el grupo 1, tiene 18 puntos, los mismas que Monterrey, al que supera por diferencia de goles.

Las Rayadas lograron seguir el paso de las felinas gracias a su triunfo del sábado por 2-3 ante el Guadalajara, conjunto que se quedó con 12 puntos en el segundo puesto del grupo 1.

En el resto de los resultados de la séptima jornada, el Cruz Azul le ganó 3-2 a los Pumas UNAM, el Atlas se impuso 1-0 al Atlante.

El Juárez FC derrotó por 1-0 al Necaxa, el Querétaro goleó 2-6 al Puebla y el Santos Laguna triunfó por 2-3 sobre el San Luis.

La brasileña Geyse, del América, se mantiene como máxima anotadora con 12 goles, seguida de la venezolana Enyerliannys Higuera, del San Luis, quien suma 10 tantos.