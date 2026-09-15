Messi se despedirá de la selección argentina en amistoso con Benín en Buenos Aires

La lista de convocados para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín incluye a Messi. Tapia dijo en un video en su cuenta de X que tendrá "la despedida que se merece el 6 de octubre" en el Monumental de Buenos Aires.

El titular de la AFA agregó que serán invitados todos los jugadores integrantes del plantel albiceleste campeón en el Mundial de Catar en 2022 y sus familias "para que lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la selección, el último tango del mejor jugador del mundo".

Messi anunció su retiro el 1 de septiembre en una carta pública en sus redes sociales en la que explicó que tomó la decisión después de la final perdida ante España en el Mundial 2026 en julio pasado y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto.

La lista del entrenador Lionel Scaloni para los tres partidos amistosos a disputarse en el país incluye a 20 de los jugadores que participaron en el Mundial de Norteamérica 2026 como Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández o Lautaro Martínez, con el agregado de jóvenes promesas que no fueron parte del torneo como Franco Mastantuono, Agustín Giay, Román Vega o Matías Soulé.

Argentina jugará el 30 de septiembre en la ciudad de Córdoba ante Bolivia y luego se mudará a Buenos Aires para disputar dos encuentros en el Monumental, el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 ante Benín, hasta ahora único partido del que se confirmó que Messi formará parte.