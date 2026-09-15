Otro perito defiende el tratamiento psiquiátrico que recibió Maradona poco antes de morir

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario que es el objeto principal de debate en este juicio.

Chebar participó de una pericia psiquiátrica realizada en 2025 a pedido de la defensa de Agustina Cosachov, psiquiatra acusada de no administrar de manera adecuada la medicina a Maradona y desentenderse de sus efectos adversos.

El perito aseguró que el indicado por Cosachov "era un plan acorde a un cuadro con síntomas como los que presentaba el paciente" y que "las dosis fueron correctas y estaban muy lejos del rango máximo".

Chebar aseguró que los medicamentos que recibió Maradona "no requieren de controles de laboratorio o electrocardiográficos", aunque reconoció que el paciente sí necesitaba controles clínicos.

Consultado por el defensor de Cosachov, Vadim Mischanchuk, sobre quién estaba a cargo de esos controles clínicos, el perito apuntó contra la empresa de medicina privada Swiss Medical: "Estaban a cargo del servicio de internación domiciliaria: había un coordinador, un médico clínico, un neurólogo".

La declaración de Chebar estuvo en línea con el testimonio del también psiquiatra y médico legista Anibal Areco, otro testigo convocado por Cosachov, quien el pasado 10 de septiembre declaró que en la junta médica interdisciplinaria de la que participó en 2021 "se llegó a un consenso sobre que la indicación farmacológica fue adecuada y que se realizó dentro de un rango terapéutico que no produce toxicidad".

Areco también opinó que la medicina no requería de controles de laboratorio y afirmó que "el tratamiento clínico quedó a cargo de Swiss Medical".

Sin embargo, un perito psiquiatra convocado por la Fiscalía, José Luis Covelli, declaró antes que sí se requerían tales controles y sostuvo que Maradona debía haber sido ingresado en una clínica, puesto que atravesaba un “síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica”.

La necesidad de una internación fue cuestionada por especialistas en salud mental y adicciones que declararon en el juicio a pedido de las defensas, quienes recordaron que, según la normativa argentina, para ingresar a un paciente en una institución de manera involuntaria debe haber un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.

Además de Cosachov, son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados por homicidio simple con dolo eventual.