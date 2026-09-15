Sterling admite los cargos de conducción peligrosa y posesión de drogas

Sterling, de 31 años, se encuentran sin equipo desde que pasara seis meses en el Feyenoord la temporada pasada.

El jugador tuvo un accidente en su Lamborghini el pasado 28 de mayo y, según lo declarado este martes en los juzgados de Basingstoke, fue detenido y arrestado después de que varios testigos alertaran a la policía preocupados por su estado al volante.

Sterling, que admitió tener un problema con el óxido nitroso, fue encontrado en el asiento del pasajero con varios botes de esta droga, así como un globo para poder inhalarlo. La posesión de esta sustancia, conocida como gas de la risa, está penada en Inglaterra desde 2023.

El futbolista se ha declarado culpable del cargo de conducción peligrosa, del de posesión de drogas y de uno adicional por no haber podido dar una muestra de su aliento. En las próximas semanas se conocerá su sentencia.