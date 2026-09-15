Vinícius, Mbappé y Konate 'cortan' el mensaje a Ceuta y se lo quitan antes que el resto

Como en el resto de encuentros de esta sexta jornada de LaLiga, los jugadores del Elche y del Real Madrid salieron al césped con camisetas blancas con el lema 'Todos somos caballas' como muestra de apoyo por parte de los clubes a Ceuta tras la entrada ilegal de miles de personas hace un mes desde Marruecos.

Los tres jugadores del Real Madrid llevaban también estas camisetas pero las habían enrollado de manera ostensible de manera que el mensaje se leía cortado. Además, al menos en el caso de Vinícius y Mbappé, se las quitaron antes de saludar a los jugadores del Elche, mientras que sus compañeros y sus rivales esperaron a hacerlo una vez acabado el saludo protocolario.