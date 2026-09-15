Fútbol Internacional
15 de septiembre de 2026 a la - 17:45

Vinícius, Mbappé y Konate 'cortan' el mensaje a Ceuta y se lo quitan antes que el resto

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Redacción deportes, 15 may (EFE).- Los jugadores del Real Madrid Vinícius Jr, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté saltaron al terreno de juego del estadio Martínez Valero con las camisetas de la campaña de LaLiga española de fútbol de apoyo a Ceuta pero las lucieron enrolladas hasta casi el pecho de manera que se cortaba el mensaje y se las retiraron antes que el resto.

Por EFE
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Como en el resto de encuentros de esta sexta jornada de LaLiga, los jugadores del Elche y del Real Madrid salieron al césped con camisetas blancas con el lema 'Todos somos caballas' como muestra de apoyo por parte de los clubes a Ceuta tras la entrada ilegal de miles de personas hace un mes desde Marruecos.

Los tres jugadores del Real Madrid llevaban también estas camisetas pero las habían enrollado de manera ostensible de manera que el mensaje se leía cortado. Además, al menos en el caso de Vinícius y Mbappé, se las quitaron antes de saludar a los jugadores del Elche, mientras que sus compañeros y sus rivales esperaron a hacerlo una vez acabado el saludo protocolario.