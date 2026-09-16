1-1. Boca Juniors sobrevive a la reacción de São Paulo y se planta en semifinales

El equipo argentino buscará un billete para la final ante el Vasco da Gama, que más temprano eliminó al Independiente Santa Fe colombiano. Lozano adelantó a Boca en el minuto 60 y el portugués Domingos Duarte puso emoción a la eliminatoria en el 89 para los brasileños, que finalmente no lograron levantar el 1-0 de La Bombonera.

La laureada historia de ambos clubes, que suman nueve Libertadores, no se vio reflejada sobre el césped del Morumbí.

São Paulo echó demasiado de menos al argentino Jonathan Calleri, ausente por sanción, y Boca jugó a ver el tiempo pasar.

Clima desapacible, con lluvia intermitente y frío, y un duelo entre gigantes insulso, con pocas oportunidades y multitud de errores.

La poca ambición del São Paulo, a los mandos de Dorival Júnior, fue evidente desde el once titular. El exseleccionador brasileño, con la obligación de remontar, salió con una línea de cinco defensas, dejando el centro del campo en manos de Boca.

El conjunto argentino dio la sensación de jugar en casa durante los primeros 40 minutos. Le ayudaron los constantes errores en la salida del Tricolor paulista. El ecuatoriano Robert Arboleda desesperó a la afición.

Para su suerte, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena no quisieron meter una marcha más. Los laterales Leandro Lozano y Lautaro Blanco fueron los únicos que buscaron asomarse en ataque.

La pausa de hidratación le vino bien a los dueños de casa.

"Todo lo que nos podíamos equivocar, ya nos equivocamos (...) Vamos a rodar un poco más la pelota", pidió Dorival a sus pupilos.

Y algo de caso le hicieron. Mejoraron en el tramo final de la primera mitad y gozaron de una oportunidad clarísima en un cabeceo a medias entre Gustavo Santana y Di Lollo que desbarataron entre Álvaro Montero y el larguero.

Con todo, una parte de la hinchada despidió a los suyos con abucheos.

Dorival tomó nota y metió un cambio en el intervalo. Sacó a Danielzinho y dio entrada a la joven promesa Djhordney.

Apretado por el cronómetro, el cuadro paulista se mostró algo más incisivo bajo la batuta de un Marcos Antônio desesperado por la falta de movimiento de sus compañeros.

Pero el desajuste también era defensivo y Lozano lo aprovechó para colarse entre los centrales, sacar varios metros en carrera a Duarte y finalizar ante Rafael en el minuto 60.

Gol casi sin querer. Dorival introdujo más cambios en busca de una reacción. Ryan Francisco, uno de los revulsivos, llegó a cantar gol, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego de Luciano en el inicio de la jugada.

Duarte sí acertó de cabeza en el último suspiro, pero ya era demasiado tarde. Boca continúa, São Paulo suma una nueva decepción.

1.São Paulo: Rafael; Iago (m.88 André Silva), Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino (m.64 João Victor), Lucas Ramon (m.64 Ferreirinha); Danielzinho (m.46 Djhordney), Marcos Antônio; Artur, Gustavo Santana (m.65 Ryan Francisco) y Luciano.

1.Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado (m.77 Tomás Belmonte), Alan Velasco (m.62 Sebastián Villa); Leonel Flores (m.77 Ángel Romero) y Miguel Merentiel (m.85 Enner Valencia).

Goles: 0-1, m.60: Leandro Lozano. 1-1, m.89: Domingos Duarte.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera amonestó a Djhordney, Ángel Romero y Artur.

Incidencias: partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana, jugado en el estadio Morumbis, en la ciudad brasileña de São Paulo, ante 55.724 espectadores.