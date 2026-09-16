Atlético Madrid golea a Osasuna por LaLiga

Los rojiblancos se impusieron con un gol de Jonathan David (minuto 24), que también asistió al surcoreano Lee Kang-In en el 2-0 (54), mientras que Robin Le Normand hizo el 3-0 (63) de disparo cruzado y Alex Baena cerró la cuenta (82) para el 4-0 del Atlético Madrid contra Osasuna.

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El delantero argentino, que ya no estuvo en la victoria sobre la Real Sociedad (3-0) el domingo, confía en estar disponible para el derbi contra los merengues. “Tiene especial ilusión por jugarlo y va a hacer todo lo posible para estar”, dijo el director de Fútbol Profesional del Atlético Madrid, Mateu Alemany, a Movistar+, antes del encuentro.

El Atlético se impuso con autoridad ante un Osasuna, que sólo en la segunda parte trató de dar un paso adelante con el marcador en contra. Los rojiblancos llevaron el peso del partido en el primer tiempo y tras varios avisos, Alejandro Grimaldo puso un balón en el área que remató David, el portero Aitor Fernández rechazó, pero el balón le fue de nuevo al canadiense para hacer el 1-0,

Osasuna, encerrado en su campo, intentó hacer daño en escasos contraataques en la primera parte, antes de presionar un poco más arriba a la vuelta del descanso.

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El cambio de táctica sirvió para que el Atlético encontrara más oportunidades al contraataque como el que terminó con una asistencia de David a Lee kang-In para hacer el 2-0 de disparo cruzado.

Canadiense y surcoreano fueron los que más oportunidades tuvieron, pero se encontraron con la buena actuación del portero osasunista Aitor Fernández, que evitó una derrota aún mayor.

El Atlético terminó de cerrar el encuentro con otro disparo cruzado de Le Normand aprovechando un rechace tras un saque de esquina y el tanto de Baena corriendo al espacio.

La victoria permite a los rojiblancos auparse provisionalmente al tercer puesto de la clasificación liguera a dos puntos de Real Madrid -3-2 al Elche el martes- y Barcelona, que juega este martes con el Racing de Santander.

Por detrás del Atlético, empatado a puntos con los rojiblancos, se colocó el Sevilla tras imponerse 1-0 en el campo del Deportivo de La Coruña con un gol de Miguel Sierra (52’).