Multan a turista que bajó de la pasarela de las Cataratas para recuperar su celular

El episodio ocurrió el 6 de junio de 2026 y quedó registrado en videos captados por otros visitantes, que posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales. El turista sobrepasó la baranda de protección de la pasarela y descendió al río Iguazú, exponiéndose a una situación de alto riesgo.

Personal de seguridad del parque y bomberos civiles intervinieron durante el incidente y auxiliaron al visitante para que pudiera abandonar el sector de peligro.

Tras el hecho, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) inició un procedimiento administrativo para investigar la conducta del visitante. El sumario concluyó con la aplicación de una multa de 7.800 reales (aproximadamente G. 9 millones) al infractor.

Reiteran las medidas de seguridad

A raíz del incidente, las autoridades del parque recordaron a los visitantes la prohibición de subir, sentarse o pasar por encima de las barandas de protección instaladas en las áreas habilitadas.

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La recomendación se mantiene incluso cuando se trate de recuperar objetos que hayan caído fuera de las pasarelas o de buscar un punto determinado para tomar fotografías.