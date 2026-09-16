Bordalás (Getafe) muestra admiración por Manuel Pellegrini, cuyos resultados "le avalan"

"Los resultados le avalan y lo vemos. No solamente en la Liga, que están arriba. Es un equipo y un club que ha crecido mucho en las últimas temporadas, que se refuerzan año tras año, tienen alternativas en todas las posiciones y han hecho un buen inicio también en 'Champions'", afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro que disputarán este jueves en Sevilla (suroeste de España).

Bordalás reiteró que "le avaln los resultados y su juego" y agregó que se tratará de "un partido tremendamente difícil puesto que es un equipo con un potencial enorme".

"Tiene una de las mejores plantillas, no sólo del fútbol español, sino de Europa", afirmó el técnico del conjunto azulón.

En otro orden de cosas, Bordalaás resaltó la abundancia de recursos del Betis, mientras que su equipo todavía trata de encajar las piezas de una plantilla muy renovada y sin jugadores en posiciones específicas.

"Tenemos que ir ajustando piezas. Todos sabéis que somos el único equipo del fútbol profesional que no tiene extremos y entonces tienen que jugar algunos jugadores en esa posición. En algún partido le ha tocado a (el uruguayo Martín) Satriano o el tramo final del último partido, con doble lateral. Intentamos adaptar las piezas que tenemos. Salieron muchos jugadores, llegaron muchos nuevos que necesitan un periodo de adaptación. El equipo está en construcción", explicó.

El Betis de Pellegrini ocupa la tercera posición en LaLiga, con 12 puntos, a tres de los líderes, Barcelona -con un partido menos- y Real Madrid; el Getafe es decimoquinto, con 5 puntos y sólo un triunfo en las cinco fechas disputadas.