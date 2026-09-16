Fútbol Internacional
16 de septiembre de 2026 a la - 16:15

Corea del Sur elimina a Argentina y jugará con Italia en cuartos del Mundial sub-20

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Redacción Deportes, 16 sep (EFE).- La selección de Corea del Sur derrotó este miércoles a la de Argentina en la fase de octavos de final del Mundial femenino sub-20 de fútbol de Polonia, y en cuartos se enfrentará a Italia, verdugo en los penaltis de China.

Por EFE
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Un solitario gol de Beom Ye-Joo a los 33 minutos en Sosnowiec dio el triunfo al cuadro surcoreano, tercer clasificado en 2010, y el pase a cuartos. El partido estuvo arbitrado por la española Marta Huerta de Aza.

Corea del Sur jugará contra la ganadora Italia, que se deshizo de China, también en Sosnowiec, en una tanda de penaltis en la que las transalpinas maracaron sus cinco lanzamientos y LI Chenyu fall´ço el quinto de China.

En el tiempo reglamentario y en la prórroga, empate 1-1 con goles de Karen Appiah para Italia en el minuto 34 y de Elena Belli en propia meta para China en el 73.