Corea del Sur elimina a Argentina y jugará con Italia en cuartos del Mundial sub-20

Un solitario gol de Beom Ye-Joo a los 33 minutos en Sosnowiec dio el triunfo al cuadro surcoreano, tercer clasificado en 2010, y el pase a cuartos. El partido estuvo arbitrado por la española Marta Huerta de Aza.

Corea del Sur jugará contra la ganadora Italia, que se deshizo de China, también en Sosnowiec, en una tanda de penaltis en la que las transalpinas maracaron sus cinco lanzamientos y LI Chenyu fall´ço el quinto de China.

En el tiempo reglamentario y en la prórroga, empate 1-1 con goles de Karen Appiah para Italia en el minuto 34 y de Elena Belli en propia meta para China en el 73.