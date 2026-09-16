Fallece Bartina Koeman, esposa del exseleccionador neerlandés Ronald Koeman, a los 65 años

"Con profunda tristeza, pero también con gran orgullo y amor, nos despedimos de mi hermosa esposa, nuestra queridísima madre y abuela", escribió el también exfutbolista y extécnico azulgrana en su cuenta en instagram.

A Bartina le diagnosticaron un cáncer de mama en 2010; después de un tratamiento intensivo su situación mejoró, pero en 2018 volvió a recaer.

Bartina y Ronald Koeman se casaron en 1985 y tenían tres hijos (Ronald Jr., Tim y Debby). Uno de ellos, Ronald, ha seguido los pasos de su padre y es el portero del Telstar, de la Eredivisie neerlandesa.

El FC Barcelona, mediante un comunicado, trasladó "sus más profundas condolencias y todo el afecto del barcelonismo" a Ronald Koeman y a su familia, por la pérdida de su esposa, Bartina.