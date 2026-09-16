Gabri Veiga es elegido el mejor jugador de agosto en la Liga Portugal

Veiga "ha experimentado una trayectoria de afirmación en el conjunto blanquiazul", lo que le valió el 19,05 % de los votos de los entrenadores principales de la competición, afirmó la Liga portuguesa en un comunicado.

"El número 10 de los 'dragones' ha protagonizado un mes al más alto nivel, con una actuación individual en la que ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias en los cuatro partidos disputados en la prueba durante el periodo evaluado", escribió la organización en su nota.

Gabri Veiga, de 24 años, superó en la votación a jugadores como el delantero griego Vangelis Pavlidis (Benfica) o el portugués y también atacante Gonçalo Paciência (Santa Clara), con un 16,67 % y un 11,90 % de los votos respectivamente.

Es el segundo premio que el exjugador del Celta de Vigo gana esta semana, ya que también fue elegido por abrumadora mayoría -con un 40,48 %- como el mejor centrocampista de agosto en la Liga Portugal.

En parte gracias al buen estado de forma de Veiga, el campeón Oporto lidera la clasificación con seis victorias en seis partidos y el próximo domingo disputará en la séptima jornada el clásico contra el Benfica.