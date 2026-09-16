La Real Sociedad vuelve a la Liga Europa frente al debutante Bournemouth

El conjunto guipuzcoano firmó su billete europeo tras proclamarse campeón de la Copa del Rey, hito que garantizó su plaza continental a pesar de concluir en la décima posición en el pasado campeonato liguero.

Para la visita del cuadro inglés, Matarazzo no podrá contar con Aramburu, quien deberá cumplir el partido de suspensión tras ser expulsado en la vuelta de los octavos de final ante el Manchester United en Old Trafford, último compromiso europeo disputado por el conjunto'txuriurdin.

La nota positiva en el apartado médico la protagoniza Igor Zubeldia. El central azkoitiarra, que causó baja de última hora en el duelo liguero frente al Atlético de Madrid por unas molestias surgidas en la sesión previa, está ya en dinámica de grupo y apunta a entrar en la lista de convocados.

De confirmarse su retorno, la única ausencia segura por lesión en la enfermería realista es la del lateral Álvaro Odriozola.

Además, el choque propiciará un duelo entre dos bandos que se conocen: Matarazzo y el técnico del Bournemouth, Marco Rose, ya han coincidido en múltiples ocasiones durante sus respectivas etapas en la Bundesliga, cuando el estadounidense dirigía al Stuttgart y al Hoffenheim y el alemán estaba al frente del Borussia Mönchengladbach y del RB Leipzig.

Esta es la primera participación europea del Bournemouth en su historia y curiosamente lo harán sin el entrenador que les llevó a este éxito. La marcha de Andoni Iraola después de tres temporadas en el Vitality Stadium fue dura y de momento la transición a una nueva era no está yendo como desearían los aficionados 'Cherries'.

Con Marco Rose, el equipo está decimoquinto en la tabla de la "Premier League", con tres empates y una derrota en cuatro partidos. En la Copa de la Liga les va mejor y están en los dieciseisavos de final, pero el rendimiento del equipo, de momento, es pobre.

Para un equipo acostumbrado a vender en las últimas temporadas, el verano no fue tan dramático y solo perdieron a Enes Ünal, Álex Jiménez y Marcos Senesi, como jugadores importantes de los últimos años, manteniendo además a Evanilson, Justin Kluivert, Rayan y, sobre todo, a Alex Scott, el mediocentro del futuro en Inglaterra.

El equipo, sin embargo, está fallando atrás y ha encajado goles en todos los partidos de esta temporada, a excepción de la victoria en Copa de la Liga contra el Lincoln City, un equipo de categoría inferior.

Real Sociedad: Remiro; Fort, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Soler; Barrenetxea, Ochieng, Oyarzabal y Óskarsson.

Bournemouth: Di Gregorio; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Scott, Kluivert; Rayan, Tavernier y Evanilson.