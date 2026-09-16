Marcelo Gallardo será presentado este jueves como el nuevo seleccionador de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó este miércoles que la presentación tendrá lugar el jueves a las 15:30 hora local (20:30 GMT) en la Casa de la Selección, la ciudad deportiva de la Tri en la capital Quito.

La contratación de Gallardo para dirigir a la selección ecuatoriana ha generado una expectación muy alta, al punto que algunas páginas de redes sociales cercanas al Gobierno han deslizado la posibilidad de que 'El Muñeco' sea recibido en el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia, por el presidente Daniel Noboa.

También se ha generado gran interés por el aterrizaje de Gallardo en la capital ecuatoriana, sin que hasta el momento haya trascendido públicamente el momento en que el argentino llegará a territorio ecuatoriano para tomar las riendas de la Tri.

Una vez que sea presentado, 'El Muñeco' se pondrá manos a la obra, pues enseguida debe presentar este fin de semana la lista de convocados para los partidos amistosos que la selección de Ecuador jugará en Corea del Sur y Japón entre finales de septiembre e inicios de octubre.

'El Muñeco' debutará el próximo 24 de septiembre contra Corea del Sur en Seúl, y posteriormente jugará un cuadrangular en Japón, el 1 de octubre contra la selección nipona y el 5 de octubre contra Nueva Zelanda o Panamá.