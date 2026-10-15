Junta Municipal de Asunción: Luifer Bernal opera por Radice y la oposición fija condiciones para la mesa directiva

La sorpresiva presencia del titular de la Essap, Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-cartista), en la sesión de la Junta Municipal de Asunción este miércoles, encendió el tablero político para la conformación de la próxima mesa directiva. Bernal, concejal con permiso, acompañó a su candidato a la presidencia de la corporación, Sebastián Radice (ANR-cartista), en medio de conversaciones con diversos sectores, incluidos los ediles opositores. Esta bancada opositora, que pasará a ser oficialismo, requiere alianzas estratégicas, al ser 9 ediles frente a una aplanadora de 15 colorados.

Negociaciones en la Junta Municipal: la candidatura de Radice y la interna de Honor Colorado

En las filas del movimiento Honor Colorado la disputa interna por presidir la siguiente Junta Municipal de Asunción suma varios pretendientes además de Radice, como César “Ceres” Escobar, Gerardo “Gringo” Benítez, Carlos Morel Gadea y Miguel Sosa. En conversación con ABC, Bernal reconoció estas aspiraciones al señalar que buscarán “en los próximos días y semanas sacar un candidato oficial” colorado y empezar a hablar con las demás bancadas, incluyendo la oposición.

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A la pugna por la titularidad de la Junta se añade la tensión del escenario político nacional con el reciente quiebre del cartismo dentro del Partido Colorado, aunque el titular de Essap abogó por la prudencia institucional. “Aún así estas negociaciones van por cuerda separada, puesto que lo que también buscamos es que los 15 concejales colorados tengan una cierta autonomía política”, sostuvo Bernal sobre el rol de los ediles.

Respecto al vínculo con la futura gestión comunal, que estará a cargo de la intendenta electa, Soledad Núñez, que es opositora, Bernal apuntó a la gobernabilidad y al resguardo de los funcionarios que cumplen funciones frente a las irregularidades administrativas. Afirmó que la Junta “debería colaborar” porque poner “el palo a la rueda” solo perjudicará a la ciudadanía, y aclaró que saldrá en defensa de quienes trabajan pero sin negociar sobre las bases de los planilleros.

La postura de la oposición en Asunción: Álvaro Grau exige gobernabilidad sin ceder fiscalización

Desde la oposición, el concejal Álvaro Grau (PPQ), reelecto para el próximo periodo, valoró las tratativas en curso y recordó los antecedentes de su bloque para conformar mayorías heterogéneas en el legislativo municipal. Rememorando el escenario anterior, Grau subrayó: “Ya en el 2021, desde una minoría del tercer espacio, construimos una mayoría con un bloque del Partido Colorado”.

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El edil transmitió serenidad a los contribuyentes asuncenos respecto a los acuerdos administrativos que se puedan cerrar para garantizar el funcionamiento institucional de la Municipalidad. En ese sentido, puntualizó que “ponerse de acuerdo en algunos puntos no significa entregar las banderas” ni comprometer las convicciones políticas de su sector legislativo.