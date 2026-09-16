Palmeiras sufre, gana en penaltis y chocará en semis con Fluminense

El portero Carlos Miguel fue el héroe de los brasileños al detener dos penaltis, el último de ellos a Luis Segovia, que falló el lanzamiento decisivo.

El Palmeiras, que había ganado por 1-0 el partido de ida de los cuartos de final, tenía el partido casi sentenciado en el minuto 72 cuando ganaba por 1-2 con un tanto de penal de Vítor Roque, pero un doblete de Michael Estrada en el tiempo agregado desató la euforia en el estadio Rodrigo Paz Delgado y llevó la eliminatoria hasta la tanda de cobros desde los doce pasos.

En el minuto 10, Marlon Freitas pescó un débil rebote de la defensa de Liga desde corta distancia y, de puntillazo, rompió el arco de los locales, después de un tiro de esquina ocasionado por un violento remate de Andreas Pereira que logró rechazar sobre el arco el portero Gonzalo Valle.

El Rey de Copas de Ecuador respondió con un potente cabezazo de Luis Segovia al saque de esquina del argentino Luca Rodríguez para poner el 1-1.

La prioridad de Palmeiras fue defenderse y contraatacar, y en el segundo tiempo el cuadro ecuatoriano incrementó los intentos por ocasionar fisuras en el sistema defensivo visitante, pero careció de claridad para permitir el juego ofensivo.

Una mano de Segovia dentro del área de Liga, tras un remate de Andreas Pereira, fue castigada con un penalti por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, que Vitor Roque transformó en gol en el minuto 72.

Luego, Estrada apeló a la épica para para revertir el marcador con sus tantos en los minutos 90 y 90+3, en sendas jugadas donde remató centros en el corazón del área.

En la serie de penaltis, Palmeiras logró el dramático boleto a las semifinales.

3. Liga de Quito: Gonzalo Valle; Richard Mina (m.83, Deyverson), Ricardo Adé, Luis Segovia; Marcelo Weigandt (m.80, José Carabalí), Juan Rodríguez, Sebastián González (m.55, Fernando Cornejo), Janner Corozo (m.55, Alexander Alvarado), Yerlin Quiñónez; Lucas Rodríguez y Michael Estrada.

2. Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Alexander Barboza, Bruno Fuchs; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira (m.88, Mauricio), Joaquín Piquerez; Jhon Arias (m.85, Felipe Anderson), Lucas Evangelista y 'Flaco' López (m.66, Vitor Roque).

Goles: 0-1, m.9: Marlon Freitas; 1-1, m.14: Luis Segovia; 1-2,m.72: Vitor Roque; 2-2, m.90: Michael Estrada y 3-2, m.90+3: Michael Estrada.

Penaltis: 0-1, Vítor Roque (gol). 1-1, Deyverson (gol). 1-2, Mauricio (gol). 1-2, Rodríguez (detiene Carlos Miguel). 1-3, Píquerez (gol). 2-3, Estrada (gol). 2-3, Evangelista (detiene Valle). 3-3, Cornejo (gol). 3-4, Anderson (gol). 3-4, Segovia (detiene Carlos Miguel).

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia, amonestó a López, Juan Rodríguez.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores disputado este miércoles en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ante unos 30.000 espectadores.