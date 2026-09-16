Valverde y Satriano son convocados por Forlán para los amistosos de Uruguay en Asia

Este miércoles, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer los 26 citados por el entrenador interino de la absoluta para los juegos que se llevarán a cabo en Asia entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre.

Allí aparecen los defensores José María Giménez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera; los centrocampistas Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta; y los delanteros Federico Viñas y Darwin Núñez.

Mientras tanto, las novedades son la inclusión de los centrales del Cagliari Juan Rodríguez y del Villarreal Santiago Mouriño, la vuelta del centrocampista de Galatasaray Lucas Torreira y la convocatoria por primera vez del mediocampista de Betis Facundo Bernal.

Por otro lado, algunos de los resevados que finalmente no fueron convocados son Alexander Barboza, Sebastián Boselli, Agustín Canobbio, Miguel Merentiel y Álvaro Rodríguez.

Uruguay se enfrentará el 24 de septiembre con Japón en un amistoso que se jugará en el Q&A Stadium de Miyagi, el 28 de septiembre visitará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium y el 6 de octubre se medirá con India en el Vybk de Calcuta.

La Celeste será dirigida por el exfutbolista Diego Forlán, quien el 6 de agosto fue nombrado nuevo seleccionador de la sub-20 de Uruguay y director técnico interino de la absoluta tras la salida del argentino Marcelo Bielsa.

Los tres amistosos de la fecha FIFA serán los primeros que la Celeste jugará tras haber participado en el Mundial de Norteamérica 2026, del que se despidió en la fase de grupos luego de igualar con Arabia Saudí y Cabo Verde y de caer frente a España.

. Porteros: Santiago Mele (Independiente-ARG), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga-COL), Thiago Cardozo (Belgrano-ARG).

. Defensores: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Santiago Mourinho (Villarreal-ESP), Ronald Araujo (Liverpool-ENG), José María Giménez (Deportivo de La Coruña-ESP), Juan Rodríguez (Cagliari-ITA), Sebastián Cáceres (Celta-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-USA).

. Centrocampistas: Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG), Facundo Bernal (Betis-ESP), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA).

. Atacantes: Martín Satriano (Getafe-BRA), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Toluca-MEX), Darwin Núñez (Diriyah-KSA).