Flamengo sobrevive ante un valiente Independiente del Valle

El libreto inicial del campeón se derrumbó pronto. Con una relajación impropia de la instancia y una de sus versiones más grises de la temporada, el técnico Leonardo Jardim apostó por un planteamiento conservador con Samuel Lino y Bruno Henrique para buscar la contra. Sin embargo, enfrente emergió un rival guiado con maestría desde el banco por Joaquín Papa.

Lea más: Estudiantes elimina al Corinthians con gol agónico y penal errado por Memphis Depay

Sin complejos y con la baja sensible por lesión del delantero guaraní Carlos “Cocoliso” González, los ecuatorianos hicieron honor a su apodo de Matagigantes y apostaron por un tridente vertiginoso formado por Pata, Perelló y Reasco, con el mediocampista paraguayo Hugo Quintana completando los noventa minutos en la medular.

Del sueño ecuatoriano al drama carioca

Tras un tímido aviso local en las botas de Bruno Henrique —asistido por Lucas Paquetá—, el dominio territorial pasó a ser visitante. En el minuto 21, Pata desperdició un centro medido de Hugo Quintana que pudo cambiar el rumbo de la eliminatoria.

¡¡¡EL MATAGIGANTES NO SE DA POR VENCIDO!!! Rossi no pudo despejar el centro de Perelló y Reasco estaba en el lugar indicado para anotar el 1-0 (1-2 global) de Independiente del Valle vs. Flamengo.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/aiZIQOHqZi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2026

El silencio sepulcral se apoderó de Río de Janeiro en el 31: una contra fulgurante culminada por Djorkaeff Reasco, tras un error defensivo en cadena y un flojo despeje de Agustín Rossi, puso el 0-1 en el marcador. La grada estalló en abucheos al descanso tras una primera mitad soporífera donde el Fla mostró una alarmante falta de tensión competitiva.

Sufrimiento extremo con diez hombres

El segundo acto trajo consigo un aumento drástico de la intensidad y tarjetas amarillas continuas. Para enmendar el rumbo, Jardim movió la banca en el minuto 59 dando entrada a Gonzalo Plata y a un decisivo Giorgian de Arrascaeta en lugar de Paquetá y Carrascal. No obstante, el panorama se oscureció todavía más en el 65 con la expulsión por doble amonestación de Jorginho tras un forcejeo temerario con Alcívar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¡¡FLAMENGO PIERDE 1-0 ANTE IDV EN EL MARACANÁ Y SE QUEDÓ CON UNO MENOS!! Jorginho pegó un codazo, vio la segunda amarilla y dejó al Mengao con 10 a los 19' ST... ¿Podrá aguantar el 2-1 global?



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/DCVENGFwqJ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2026

Con superioridad numérica y veinticinco minutos por delante, el cuadro de Papa olió la sangre y volcó el campo hacia la portería de Rossi. A diez minutos del final, el fantasma de la remontada sobrevoló el estadio cuando los visitantes celebraron un segundo tanto que acabó siendo anulado por fuera de juego de Carabajal y Vásquez.

LAS LÍNEAS DEL VAR. Por este offside de Carabajal, el gol de Vásquez fue anulado... ¡era el agónico 2-0 (2-2 global) de Independiente del Valle ante Flamengo, en el Maracaná!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0fnA8gjcgB — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2026

El error que definió el pase

Cuando el colapso del campeón parecía inevitable, la fortuna le guiñó el ojo. En el minuto 84, un fallo garrafal del guardameta Aldair Quintana en un saque de puerta de Agustín Rossi le sirvió el balón en bandeja a Giorgian de Arrascaeta. Con un certero remate de cabeza, el uruguayo sentenció el 1-1 definitivo.

¡SE ACABÓ LA ILUSIÓN! Un error del portero Aldair Quintana permitió que Giorgian De Arrascaeta conectara el 1-1 (3-1 en el global) para el Flamengo contra Independiente del Valle.



📺 Mira TODA la CONMEBOL 🌎 #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/ns2kOLAn9L — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) September 18, 2026

El Flamengo respira aliviado y sella su pase a semifinales, donde se medirá con Estudiantes de La Plata, el único superviviente ajeno al fútbol brasileño. Los de Río avanzan de ronda, pero lo hacen con la dura lección de que en el continente no existe margen para la confianza.

Ficha técnica del partido

Flamengo (1): Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá (m.59 Giorgian de Arrascaeta), Jorginho; Jorge Carrascal (m.59 Gonzalo Plata); Samuel Lino (m.90 Guillermo Varela) y Bruno Henrique (m.70 Saúl Ñíguez).

Independiente del Valle (1): Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar, Júnior Sornoza, Hugo Quintana; Emerson Pata (m.89 Steven Góngora), Matías Perelló (m.83 Ronald Briones) y Djorkaeff Reasco (m.75 Yandri Vásquez).

Goles: 0-1, m.31: Reasco. 1-1, m.84, De Arrascaeta. Árbitro: El uruguayo Andrés Matonte. Expulsó por doble amonestación a Jorginho (m.65) y amonestó a Paquetá, Carabajal, Pulgar y Nicolás de la Cruz.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, jugado en el estadio Maracaná, en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil).