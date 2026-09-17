Debut estelar de Floyd Samba y goleada del Manchester City en la Copa de la Liga

Hay noches que marcan el inicio de una era, y la de este jueves en el Etihad Stadium quedará grabada en la memoria de los hinchas del Manchester City. En un contundente 5-0 frente al Norwich que selló el pase a los octavos de final de la Copa de la Liga —donde se medirán ante el Brighton—, el gran protagonista de la noche fue Floyd Samba.

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Con tan solo 17 años, el franco-inglés tuvo un estreno soñado al despacharse con un doblete que dejó en claro que pide pista en el primer equipo. Su actuación fue la frutilla del postre de una noche de rotación masiva: el técnico Enzo Maresca introdujo diez variantes respecto al once que venía de ganar el derbi frente al Manchester United, y la apuesta salió a la perfección.

Una sinfonía de jóvenes talentos y caras nuevas

La fiesta ofensiva de los Citizens tuvo de todo y de todos. El extremo zurdo brasileño Allan se sumó a la fiesta anotando en su primer partido oficial desde su costoso fichaje de 34 millones de libras (46 millones de dólares) procedente del Palmeiras. Por su parte, el talentoso Rayan Cherki firmó el segundo tanto con su habitual categoría, asistido por otra de las grandes promesas del club, el marroquí Ayyoub Bouaddi. Finalmente, Ryan McAidoo cerró la goleada sobre la hora (90′).

Con este triunfo, Maresca estira su inicio perfecto a seis victorias consecutivas en tres competiciones distintas, demostrando que la transición tras la salida de Pep Guardiola marcha sobre ruedas.

Los mejores momentos del partido

Cuadro de Octavos de Final de la Copa de la Liga

Tras completarse la tercera ronda, los cruces para la siguiente instancia quedaron definidos de la siguiente manera: Fleetwood Town (cuarta división) vs. Arsenal, Manchester City vs. Brighton, Everton vs. Newcastle, Sunderland vs. Brentford, Liverpool vs. Chelsea, Bradford City (tercera división) vs. Peterborough United (tercera división), Fulham vs. Crystal Palace y Bournemouth vs. Aston Villa.