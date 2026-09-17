Del Barcelona y el liderato más goleador en 86 años a la reacción del Villarreal

Del 0-5 al Elche al 7-2 de este miércoles al Racing de Santander, pasando por el 2-0 al Athletic Club, el 5-2 al Rayo Vallecano, el 0-5 al Valencia y el 2-4 al Levante, con nueve goles de Raphinha, siete de Lamine Yamal y cuatro de Fermín López y un aspecto imparable, el vigente campeón marca la diferencia en ataque, con una autoridad inicial desconocida en su historia.

Camino del choque sobre aviso del próximo domingo contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (la pasada campaña cayó por 4-1 allí) y con el contratiempo de las molestias del portero Joan García, el apabullante triunfo azulgrana contra el Racing de Santander, con tres goles de Raphinha y con dos asistencias y un tanto de Lamine Yamal, que también falló un penalti, es la enésima demostración de poder ofensivo del bloque de Hansi Flick.

Solo en la 2011-12, cuando el Barcelona de Pep Guardiola logró 26 goles en las primeras seis citas, se acercó a sus números ofensivos del actual líder total de la competición por puntos (18) y goles a favor (28). La diferencia está ahí, porque hasta otros ocho equipos han recibido los mismos seis tantos: Real Madrid, Atlético, Sevilla, Betis, Alavés, Athletic, Getafe y Celta.

Pero ninguno de ellos ha producido tantos goles y puntos. Ni siquiera el Real Madrid, a tres del Barcelona, entre la reflexión que impone el 2-3 con que superó su visita a Elche. De nuevo, Carlos Espí espabiló y salvó al conjunto de José Mourinho a última hora, cuando malgastó una renta de dos goles. Ni tampoco el Atlético de Madrid, a cinco del líder. El derbi mide a los dos este domingo.

Llega el Atlético reforzado y reconfortado. El 4-0 a Osasuna fue una reivindicación de nivel, porque jugó muy bien, remató hasta 27 veces, creó once ocasiones y transformó cuatro, por medio de Jonathan David, Kang-in Lee, Robin Le Normand y Álex Baena, dentro de un despliegue de velocidad de sus medias puntas que marcan un cambio de absoluta ambición. Y sin Julián Álvarez, Pablo Barrios ni Alexander Sorloth, fuera por lesión en el 4-0 del Metropolitano.

El Betis está entre los dos. Es tercero. El gol de Abde (más una parada final de Álvaro Valles) doblegó al Getafe y disparó al conjunto verdiblanco hasta los 15 puntos, por las alturas de la clasificación por las que se mueve también el Sevilla, quinto y vencedor por 0-1 en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. El conjunto gallego era el otro equipo que aún no había perdido en esta Liga junto con el Barcelona.

Ya solo el líder no ha sido derrotado. Miguel Sierra, protagonista indudable en el conjunto andaluz, anotó el gol del triunfo. Suma 13 de los 18 puntos el equipo de Luis García Plaza a la espera de enfrentarse este sábado al Barcelona.

A la sexta jornada, con el Levante-Athletic Club aplazado por las fuertes lluvias para el miércoles 21 de octubre, llegó el primer triunfo del Valencia. Tras la destitución de Carlos Corberán, con Óscar Sánchez como técnico interino y a la espera de un nuevo entrenador, venció por 0-1 al Alavés. El gol de la victoria fue de Luis Rioja.

También sumó su primera victoria el Villarreal, que reaccionó en Málaga. Por detrás en el marcador con el 1-0 de Carlos Dotor en el minuto 12, el conjunto de Íñigo Pérez resurgió con control, ocasiones y goles, hasta el 1-3. En el 40 anotó Alberto Moleiro. Al borde del descanso y en el 86 hizo un doblete Pape Gueye.

Aún no han ganado ni el Celta, empatado en su duelo adelantado a la pasada semana ante la Real Sociedad, ni el Elche ni el Málaga. El Rayo Vallecano terminó invicto su ciclo en Butarque: ganó 2-1 al Espanyol.