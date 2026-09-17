El City cumple rumbo a los octavos de final de la Copa de la Liga

Los vigentes campeones, como anticipaban los pronósticos, no tuvieron problemas contra un equipo que milita en el Championship (Segunda división inglesa) y que está en decimocuarta posición en dicho campeonato.

Lo más importante de la victoria fue que sirvió para descubrir al joven talento alemán Floyd Samba, que a sus 17 años marcó un doblete que guió el triunfo. El joven jugador abrió el marcador con un remate en plancha y consiguió un segundo tanto con un bonito y ajustado disparo con la pierna derecha.

La goleada a los 'Canaries' la completaron Rayan Cherki a la contra, Allan Elias, que disputó este jueves sus primeros minutos con la camiseta del City, después de su traspaso procedente del Palmeiras, y lo celebró con su primer gol, y otro joven, Ryan McAidoo, que aprovechó una pelota que dejó pasar Samba para redondear el 5-0.

Los 'Sky Blues' se enfrentarán al Brighton & Hove Albion, verdugo del Manchester United, en los octavos de final de la Copa de la Liga.