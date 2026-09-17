El grupo Clearlake Capital se hace con el control total del Chelsea

Boehly y Walter tenían cada uno en propiedad un 12,8 % de las acciones del club, mientras que Clearlake Capital poseía el 61,5 % antes de esta compra, en tanto que el 12,8 % restante está en manos del multimillonario suizo Hansjorg Wyss, que se mantiene como "un importante socio del proyecto".

El grupo Clearlake, junto a Boehly, que asumió el cargo de presidente, compró el Chelsea en la primavera de 2022 por 2.600 millones de euros, después de que el anterior dueño, Roman Abramovich, se viera obligado a venderlo por su implicación en la guerra de Ucrania.

Fuentes de la industria aseguran que la operación de la compra de estas acciones se eleva a cerca de 1.200 millones de euros y que el Chelsea está valorado en 5.800 millones de euros.

El Chelsea ha insistido en que esta transacción no va a tener ningún efecto en las operaciones del club. Behdad Eghbali y Jose Feliciano se quedan como las caras más visibles del proyecto.

"En 2022, Boehly y Clearlake se unieron para liderar la histórica adquisición del Chelsea, navegando con éxito un periodo sin precedentes de incertidumbre impuesta por los eventos políticos, y Todd organizó esta directiva con el compromiso de que los aficionados estarían en el corazón de todo lo que el club hace. Clearlake mantiene la intención de continuar construyendo en la estrategia en la que el club está ahora y en la ambición que este grupo ha desarrollado", señaló el Chelsea en un comunicado.

Boehly, por su parte, afirmó que ha sido "un honor" ser presidente del Chelsea y agradeció a todos los que han ayudado a dejar un futuro brillante para el club.