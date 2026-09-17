Gallese y Carrillo lideran lista de Perú para partidos con EEUU, México, Canadá y Colombia

El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, ha formado un equipo que combina jugadores de larga trayectoria de la selección como Gallese y Carrillo, al igual que el centrocampista Yoshimar Yotún y el defensa Miguel Araujo, con futbolistas que atraviesan un buen momento.

Entre las principales novedades de la lista, compuesta por 26 futbolistas, están las inclusiones del portero Marías Córdova, del Comerciantes Unidos; el extremo Osling Mora, del Sport Boys; y el delantero Piero Magallanes, del Sport Huancayo.

Menezes anticipó que en estos partidos se enfocará en seguir construyendo la base del equipo que disputará las eliminatorias para el Mundial de 2030. "Nosotros tenemos que avanzar en dar a nuestros jugadores una mayor competitividad", apuntó.

El brasileño advirtió que los cuatro rivales escogidos son de alto nivel, al recordar que todos alcanzaron los cuartos de final del último Mundial, si bien algunos están también en época de renovación.

"EE.UU. tiene quince jugadores nuevos, lo que quiere decir que empieza para ellos un nuevo ciclo con el mismo entrenador para el próximo Mundial", apuntó.

La selección peruana se enfrentará a EE.UU. el sábado 26 de septiembre Orlando, y el día 29 hará lo propio contra México en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey (Estados Unidos).

La Bicolor se medirá a Canadá el sábado 3 de octubre en el Estadio Saputo, de Montreal, y el martes 6 de octubre jugará contra Colombia en el Estadio Niu, de Miami (Estados Unidos).

La lista de los veintiséis jugadores convocados por Menezes es la siguiente:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali-COL), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Diego Romero (Universitario).

Defensas: Oliver Sonne (Burnley-ING), Marcos López (Copenhague-DEN), Fabio Gruber (Mainz-GER), César Inga (Universitario), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Renzo Garcés (Alianza Lima), Erick Noriega (Gremio-BRA), Marco Huamán (Alianza Lima) y Matías Zegarra (Melgar).

Centrocampistas: André Carrillo (Corinthians-BRA), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (Liga de Quito-ECU), Osling Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City-USA) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Be'er Sheva-ISR), Álex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente-POR), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).