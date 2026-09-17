Joan Garcia presenta unas leves molestias en la rodilla derecha

El internacional español sintió dichas molestias durante la primera mitad del partido que enfrentó el miércoles al Barcelona y al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou, y fue sustituido al descanso por el guardameta polaco Wojciech Szczesny.

En esta ocasión, Joan Garcia no tiene afectada la rodilla izquierda, de la que fue operado el pasado año por una rotura del menisco interno que le obligó a estar de baja durante más de un mes.

Tras la goleada frente al conjunto cántabro (7-2), el equipo azulgrana se ejercitó este jueves en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Los jugadores que disputaron más minutos hicieron hoy trabajo de compensación, mientras que el resto se ejercitó sobre el césped del Camp Tito Vilanova. También participaron los futbolistas del filial Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim.

El Barcelona volverá a ejercitarse este viernes a las 11.00 horas y, posteriormente, el entrenador Hansi Flick comparecerá en la sala de prensa para analizar el partido del sábado contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.