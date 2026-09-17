La jornada 7, en 5 nombres: Mourinho, Julián Alvarez, Vlachodimos, Livakovic y Giráldez

Jose Mourinho tiene su primera prueba de fuego desde su llegada al Real Madrid. El Metropolitano y el Atlético de Madrid surgen a su encuentro, entre los vaivenes de estas seis primeras jornadas de LaLiga EA Sports, la última ganada por 2-3 al Elche a última hora con Carlos Espí de nuevo al rescate. El curso pasado, el principio del fin de Xabi Alonso fue allí, con una derrota por 5-2 frente al conjunto rojiblanco.

Una sobrecarga muscular ha apartado al delantero argentino de los dos últimos choques, tanto del 0-3 a la Real Sociedad en Anoeta como del 4-0 a Osasuna en el Metropolitano. Trabaja contrarreloj para ponerse a punto para el derbi. De momento, es la duda. También su recibimiento. Su último encuentro en casa, el pasado 23 de agosto ante el Villarreal, fue abroncado de manera unánime por su deseo expreso de ser traspasado al Barcelona. Sigue en el Atlético.

El 5 de octubre del año pasado, la figura del portero griego de 32 años Odisseas Vlachodimos, cedido de nuevo por el Newcastle, surgió imponente y frustrante para el Barcelona, al que desbarató hasta siete remates sobre su portería, con un único gol en contra, para ser el sostén de aquella hazaña del conjunto andaluz: se impuso por 4-1 al equipo de Hansi Flick, al que recibe de nuevo este sábado con la misma exigencia o más. El Barça suma 28 goles.

En Sevilla no estará disponible Joan García, el dueño absoluto e indiscutible de la portería del Barcelona. El pasado miércoles, cuando sufrió las molestias, fue reemplazado por Wojcieh Szczesny. Quizá fue una apuesta puntual. Sea lo que sea, todo lo que no sea la titularidad de Dominik Livakovic será inesperado. El portero firmó para ser previsiblemente el segundo guardameta. Es su primera prueba como azulgrana.

El Celta de Claudio Giráldez aún no ha ganado en esta campaña. Tiene la alerta encendida. No ha vencido en LaLiga EA Sports, con cuatro puntos de 18 posibles, por cuatro empates y dos derrotas. El revés en el estreno europeo contra el Omonia chipriota este miércoles incide aún más en el triunfo pendiente del conjunto celeste, que recibe el sábado en Balaídos al Racing de Santander, el peor visitante de la categoría, con tres derrotas en tres salidas.