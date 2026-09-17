Marcelo Gallardo llega a Quito para iniciar su etapa como seleccionador de Ecuador

'El Muñeco' Gallardo aterrizó en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de la capital Quito, en torno a las 10:16 hora local (15:16 GMT) procedente de Buenos Aires, y a las 15:00 hora local (20:00 GMT) está previsto que se realice su presentación oficial.

En el aeropuerto fue recibido por el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, en medio del alboroto generalizado y expectación que ha levantado la llegada a Ecuador de Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River Plate.

Antes de partir de Buenos Aires, Gallardo declaró a periodistas que espera construir un equipo "que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado, y eso tiene su proceso", aunque reconoció que "es verdad que tiene potencial y futbolistas como para poder dar un paso más".

"Vamos a iniciar un proceso largo, esperemos, y que sea con un buen sentido, que tenga algo detrás que lo contenga, con una buena estructura para que eso suceda", apuntó.

Gallardo asumirá la dirección técnica de Ecuador, tras la finalización del contrato de su compatriota Sebastián Beccacece, tras la disputa del reciente Mundial de 2026.

El 'Muñeco' Gallardo trabajará de inmediato en la elaboración de la lista de convocados para los amistosos de visitante que sostendrá Ecuador el próximo 24 de septiembre contra Corea del Sur, el 1 de octubre frente a Japón y el 5 de octubre ante Nueva Zelanda o Panamá.