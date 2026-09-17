Pedro y Bruno Henrique persiguen récords y la semifinal de la Libertadores con Flamengo

Vigente campeón de la liga brasileña y la Copa Libertadores, el Mengão ganó 2-0 la semana pasada en los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito, con lo que tiene un panorama muy favorable para decidir el pase en Río de Janeiro ante el Independiente del Valle, de los paraguayos Carlos “Cocoliso” González, Hugo Lorenzo Quintana y Luis Zárate.

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El partido en el estadio Maracaná comienza a las 21:30. Mientras el Flamengo lucha por su quinto campeonato en la máxima competición de clubes de Sudamérica, Pedro y Bruno Henrique, que alternan en la posición de 9, suman 28 goles cada uno en su trayectoria en el torneo. Así, forman parte de una exclusiva cofradía de 15 integrantes que alcanzaron esa cifra.

El ecuatoriano Alberto Spencer, mítico atacante que brilló en Peñarol en la década de 1960, encabeza el listado de anotadores históricos de la Libertadores con 54 goles. Gabigol, con 31, y Luizão, con 29, son los máximos artilleros brasileños.

El ganador de la serie se medirá en octubre en semifinales al Estudiantes de La Plata, que viene de eliminar al Corinthians.

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El impulso de la Seleção

Pedro, a sus 29 años, fue una de las grandes novedades en la convocatoria del italiano Carlo Ancelotti para los amistosos que Brasil jugará contra Australia, el 25 y el 29 de setiembre, e India, el 3 de octubre.

“Estoy muy feliz de retornar a la selección brasileña en este nuevo ciclo de Copa del Mundo” , celebró el delantero, embajador del Flamengo en el listado junto al extremo Samuel Lino. “Espero poder disfrutar la oportunidad y dar, como siempre, lo mejor”, agregó en un video divulgado por su club.

Se trató del primer llamado de Ancelotti tras el fallido intento de la Canarinha de ganar el hexacampeonato en el Mundial 2026, donde fue eliminada en octavos de final por Noruega.

Pese a una historia brillante con el Fla, equipo con el que ha ganado dos veces la Libertadores, el paso de Pedro por el Scratch ha sido fugaz, con apenas seis partidos y un gol, aunque estuvo en el Mundial de Catar 2022 con Tite como entrenador. No había sido convocado desde 2023.

Bruno Henrique también pasa por un momento dulce. El atacante de 35 años firmó uno de los tantos de los cariocas en el triunfo en Quito y el domingo repitió la dosis para decidir una victoria 2-1 sobre el Corinthians, con la que el equipo entrenado por el portugués Leonardo Jardim mantuvo el liderato del Brasileirão.

Jardim le llenó de elogios: “Es un muchacho humilde, trabajador. Si hay que jugar, juega. Si hay que entrar como suplente, entra. Si no juega, no juega. Está siempre defendiendo al Flamengo. Es un jugador que sabe ganar”, remató.

Bruno Henrique comparte con el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta el honor de ser el jugador con más títulos en el Mengão, cada uno con 18 trofeos.

“Vamos a dar pelea”

Aunque Independiente del Valle quedó en una situación comprometida, su entrenador, el uruguayo Joaquín Papa, se niega a sacar la bandera blanca.

“Mientras haya posibilidades, vamos a intentar competir, vamos a intentar dar la vuelta a la serie y vamos a dar pelea”, dijo.

El Matagigantes de Ecuador, doble campeón de la Copa Sudamericana, derrotó 3-2 el domingo al Libertad FC en la última ronda de la fase regular del campeonato local, en el que arrasó. Acabó como líder con 74 puntos en 30 fechas, con 23 unidades de ventaja sobre sus dos perseguidores más inmediatos, Universidad Católica y Macará. Se alista ahora para el hexagonal final.