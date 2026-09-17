Raphinha pone tierra de por medio

Raphinha puso tierra de por medio al frente de la clasificación de goleadores de Primera División. El brasileño firmó un triplete, dos tantos desde el punto de penalti, en la goleada frente al Racing y alcanzó los nueve goles para quedarse como líder en solitario y abrir brecha con sus perseguidores.

Dos tantos por detrás aparecen Mbappé y Lamine Yamal, ambos con siete. Los dos marcaron esta jornada: el francés lo hizo frente al Elche y el internacional español se sumó al festival ofensivo azulgrana ante el Racing.

Con seis goles quedaron Roberto Fernández (Espanyol), Yassir Zabiri (Racing) y Sergio Camello (Rayo Vallecano). Los dos primeros aumentaron su cuenta esta jornada: Roberto marcó en la derrota frente al Rayo y Zabiri hizo uno de los dos tantos del Racing ante el Barcelona, mientras que Camello se quedó sin marcar.

Además, Álex Baena (Atlético de Madrid), que marcó frente a Osasuna, alcanzó los cuatro e igualó a Lucas Boyé (Alavés), Fermín López (Barcelona) y Ante Budimir (Osasuna). Fer Niño (Elche), autor de uno de los tantos de su equipo frente al Real Madrid, llegó a tres, los mismos que Pape Gueye (Villarreal) después de su doblete al Málaga.

También aumentaron su cuenta Álvaro García (Rayo Vallecano), Carlos Espí (Real Madrid), Miguel Sierra (Sevilla), Kang in Lee (Atlético de Madrid) y Jonathan David (Atlético de Madrid), todos ya con dos, mientras que estrenaron su casillero Alberto Moleiro (Villarreal), Adriá Pedrosa (Rayo Vallecano), Luis Rioja (Valencia), Abiel Osorio (Elche), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Maguette Gueye (Racing), Joao Cancelo (Barcelona), Gabriel Jesus (Barcelona), Abde Ezzalzouli (Betis) y Carlos Dotor (Málaga).

. Clasificación tras la sexta jornada:

- Con 7 goles: Lamine Yamal (1p); y Kylian Mbappé (FRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 6 goles: Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR) (Racing); y Sergio Camello (Rayo Vallecano).

- Con 5 goles: Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Fermín López (Barcelona); y Ante Budimir (1p) (CRO) (Osasuna).

- Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Fer Niño (Elche); Roger Brugué (Levante); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid); y Pape Gueye (1p) (SEN) (Villarreal)

- Con 2 goles: Robert Navarro (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG), Jonathan David (CAN) y Kang in Lee (KOR)(Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Rodrigo Riquelme (Betis); Álvaro García (Rayo Vallecano); Carlos Espí (Real Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad); Miguel Sierra (Sevilla); Nicolás Pépé (CIV) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Ville Koski (FIN), Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Aitor Paredes, Alex Berenguer (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo (1p) y Ademola Lookman (NIG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Gabriel Jesus (BRA), Pedri González y Xavi Espart (Barcelona); Troy Parrott (IRL), Pablo García, Marc Bartra, Abde Ezzalzouli (MAR), 'Cucho' Hernández (COL) y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED) y Luismi Cruz (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG) y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández y Cala (Espanyol); Martín Satriano (URU), Ramón Terrats y Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Iván Romero, Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Adrián Niño, Carlos Dotor y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja (Osasuna); Sergio Canales, Maguette Gueye (SEN), Andrés García (1p), Pablo García y Sergio Martínez (Racing de Santander); Adriá Pedrosa y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Álvaro Carreras y Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Ander Barrenetxea, Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Issac Romero y Juan Iglesias (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) y Luis Rioja (Valencia); Alberto Moleiro y Georges Mikataudze (1p) (GEO) (Villarreal).

- En propia puerta: Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona) EFE