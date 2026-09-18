El Inter Miami prepara la era 'pos-Messi': de la burbuja del '10' a un negocio sostenible

Sin embargo, la llama del argentino, de 39 años, está cada vez más cerca de apagarse. Su contrato expira al término de la temporada 2028 y la gran incertidumbre es qué ocurrirá cuando la efervescencia del 'efecto Messi' empiece a diluirse, ante lo que 'Las Garzas' han comenzado a preparar el 'día después'.

Aznar, ejecutivo con experiencia en el Real Madrid, el Atlético de Madrid o la Rafa Nadal Academy, será el encargado de amortiguar el golpe financiero de la salida del jugador argentino. Nombrado esta semana 'Chief Revenue Officer' (director de negocios), supervisará las áreas de ingresos y marketing para convertir la burbuja creada por el argentino en un negocio sostenible.

"Leo es único. No hay otro jugador así en el mundo. Nuestra responsabilidad es construir una experiencia para el aficionado que viene a ver los partidos y un sentimiento de comunidad y pertenencia que vaya más allá", dijo Aznar en una entrevista a EFE.

Sentado en el exterior de uno de los palcos del Nu Stadium, el nuevo hogar del Inter Miami que fue inaugurado el pasado abril, Aznar es consciente del reto que tiene por delante.

El equipo de Florida se convirtió antes del inicio de la temporada en el club más valioso de la MLS, con una valoración de 1.450 millones de dólares, y es uno de los equipos estadounidenses que más ingresos comerciales y en día de partido generarán en 2026, según un informe de Sportico.

No obstante, el ejecutivo se muestra confiado en que el Inter Miami es "una marca global" que va más allá Messi, y destaca que tienen "todas las bases para poder seguir teniendo un crecimiento sostenible y constante".

Además de ser el club más valorado de la MLS, también acumula 50 millones de seguidores en redes sociales y casi 100 millones de audiencia global, según Aznar, datos muy alejados de los del resto de equipos de la liga.

Una de las palancas comerciales para la era 'pos-Messi' pasa por el blindaje de las alianzas corporativas, asegurando los contratos multianuales mientras dure el tirón del '10'.

"La relación que estamos teniendo con las marcas va mucho más allá de uno o dos años; la media está alrededor de cinco temporadas, y esto nos da una estabilidad a nivel de ingresos de patrocinio para seguir creciendo en otras áreas", reveló Aznar.

Pero la joya de la estrategia del Inter Miami es el Nu Stadium. Con capacidad para 26.700 espectadores, el objetivo es que genere ingresos los 365 días del año.

Aznar tiene experiencia en este tipo de mudanzas, puesto que vivió desde dentro el traslado del Atlético de Madrid del Vicente Calderón al Estadio Metropolitano en 2017. Al igual que ocurre en el recinto madrileño, el Inter Miami desea convertirlo en "una plataforma de entretenimiento" que albergue conciertos y otros eventos.

Entre esas fuentes de ingresos alternativas se incluyen partidos de fútbol internacionales -Colombia y Perú jugarán un amistoso en el Nu Stadium en octubre- y de eventos empresariales, principalmente.

"Tenemos una serie de salas y de zonas dentro del estadio espectaculares para cualquier tipo de empresa o evento. Esto es algo que vamos a desarrollar mucho. Queremos tener tres, cuatro eventos al día aquí", explicó Aznar, confiado en que la infraestructura y la marca resistan el pulso del tiempo cuando llegue el momento de decir adiós a Messi.

Esta explotación del recinto actual es solo el preludio de un salto aún mayor. En el horizonte de la franquicia emerge el Miami Freedom Park, un futuro complejo del club que integrará hoteles, zona comercial y oficinas en los alrededores del Nu Stadium, abriendo vías de monetización inéditas para la entidad.