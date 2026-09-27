ATP 500 de Tokio: Daniel Vallejo debuta ante Taro Daniel

Vallejo, actualmente ubicado en el puesto 58 del ranking ATP, parte como tercer cabeza de serie de la qualy del torneo japonés, mientras que Taro Daniel ocupa el puesto 193. Será además el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional.

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El encuentro corresponde a la primera ronda de la fase previa y se disputará sobre cancha dura. El orden de juego oficial ubica el duelo en el Kinoshita Group Show Court, después de otros partidos de la jornada.

El torneo de Tokio, denominado Kinoshita Group Japan Open, es un certamen de categoría ATP 500 y se desarrollará en el Ariake Colosseum. La clasificación comenzó este lunes 28 de setiembre, mientras que el cuadro principal está previsto desde el miércoles 30.

Para Vallejo, el objetivo inicial será superar dos rondas de clasificación para acceder al cuadro principal, que reúne a varias figuras.

El paraguayo llega a Tokio en el mejor ranking de su carrera, luego de alcanzar el puesto 58 del mundo en setiembre.