Gustavo Alfaro: “Me dejó una buena sensación el partido de hoy, pero es una búsqueda”

Alfaro explicó que la selección se encuentra en un escenario inusual tras asegurar su boleto a la Copa del Mundo: “Es como que está en un proceso de reformas. Ese proceso de reformas implica darle, si se quiere, un factor de crecimiento al rendimiento del equipo, sin que eso signifique perder la identidad de lo que siempre ha sido Paraguay”.

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El seleccionador enfatizó que uno de los principales objetivos es incrementar la tenencia del balón y utilizarla como una herramienta de ataque, un aspecto en el cual el equipo necesita seguir evolucionando. No obstante, advirtió sobre la importancia de mantener la esencia paraguaya: “Yo lo que no quiero es perder esa esencia, porque como decía en la conferencia de prensa anterior, el proceso de antes estuvo marcado por la ilusión y este por la expectativa, por la expectativa del lugar donde queda el equipo después de la Copa del Mundo y a dónde aspira llegar en esta evolución que tiene que tener en tres años y medio”.

Tiempo de pruebas y margen de error

Aliviado por la presión de sumar puntos obligatorios en las Eliminatorias, el DT reconoció que este es el momento ideal para ensayar variantes y observar nuevos talentos: “Nunca tuve tiempo para probar, porque siempre tuve, desde que llegué, la necesidad de las Eliminatorias, de los puntos que teníamos que sacar... y ahora es como que tenemos tiempo para probar. Por eso quiero probar, quiero mirar capacidades, quiero ver de qué manera podemos adaptarnos, adaptarse a los jugadores y que tengan de pronto la tolerancia para saber que nos vamos a equivocar”.

En cuanto al balance del amistoso ante la “Verde” y el exigente compromiso que se viene ante Colombia, Alfaro señaló: “La verdad que este partido de Bolivia a nosotros nos dio la posibilidad de empezar a probar ciertas cosas, que las vimos, hay otras que tenemos que corregir... y ahora tenemos otra prueba muy buena con Colombia el próximo viernes, donde también Colombia está en un proceso de recambio parcial, si se quiere, como estamos nosotros”.

Exigencia y planificación a futuro

El entrenador también se refirió al desafío que representa la reducción en el calendario de fechas FIFA y su impacto en la preparación del plantel: “Ahora tenemos cuatro fechas FIFA, porque se ha juntado la que estaba en septiembre y octubre. Entonces eso, si bien hace más larga esta fecha FIFA, nos quita días en la cantidad de tiempo que teníamos para estar con los jugadores. Entonces ahí es donde hay que ajustar detalles”.

Para compensar esta situación, el cuerpo técnico diagramó un partido de entrenamiento con los suplentes en Nueva York y proyecta trabajos específicos en el plano local: “Quiero que todos los jugadores jueguen, por eso traje muchos jugadores nuevos también, algunos del plano local... Después voy a hacer algún trabajo local, de mirar jugadores que están muy bien en el plano local y jugadores jóvenes, que uno entiende que con tres años y medio para adelante se pueden preparar”.

Finalmente, Alfaro cerró con una autocrítica sobre los aspectos a pulir de cara al futuro inmediato: “Honestamente, me dejó una buena sensación el partido de hoy. Pero, insisto, es una búsqueda. Que vamos a tener errores, cometimos errores, sí. La jugada del penal, que casi deriva en gol, es un error. No podemos cometer esos errores. Entonces hay que corregir. Tenemos tiempo. Pero hay que corregir con la exigencia de saber que el tiempo que tenemos es importante, pero que no lo podemos perder; que cada fecha FIFA que tenemos, que cada partido amistoso que juguemos, tenemos que dar exámenes permanentemente”.