Jan Oblak: “Julián está con nosotros, lo estamos apoyando y está dando su máximo”

El atacante, campeón del mundo con la Albiceleste en Catar 2022 y subcampeón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sigue en el Atlético después de toda la vorágine del verano y su fichaje frustrado por el Barcelona.

“Los jugadores y los capitanes lo hemos gestionado como un tema normal que ha ocurrido. Julián está con nosotros, lo estamos apoyando, está dando su máximo, ya ha jugado algún partido y ha dado todo lo que ha podido”, repasó.

“Estoy seguro de que Julián, hasta cuando vaya a estar aquí, va a dar el cien por cien de sí mismo y hacerlo todo lo mejor que pueda para este club y para traer los mejores resultados posibles”, añadió en rueda de prensa antes del entrenamiento matutino, previo al derbi de este domingo contra el Real Madrid, en la séptima jornada de Liga.

Oblak también habló del capitán rojiblanco, Jorge 'Koke' Resurrección: “Es leyenda del club. Lo sigue demostrando, está jugando por méritos suyos no porque es Koke o porque haya jugado tantos partidos como ha jugado, sino porque está entrenando cada día como está entrenando y eso se refleja en el juego también”.

“Es el capitán de este equipo, es una referencia de este club y todos los atléticos pueden estar muy orgulloso de él, porque la verdad que se está dejando la vida para este club. Está aquí desde siempre y, como siempre he dicho, él es un jugador que ojalá dure mucho más, pero que termine su carrera en este club”, agregó.