Noboa recibe a Gallardo como nuevo seleccionador de Ecuador y le pide la Copa América

El mandatario compartió el encuentro en su cuenta de Instagram, donde posteó varias fotografías junto al técnico argentino en las que ambos posan con las camisetas de la selección de fútbol.

Gallardo fue presentado el jueves como seleccionador de Ecuador con la Copa América y la clasificación para el Mundial 2030 como principales desafíos.

El 'Muñeco' Gallardo aterrizó en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de la capital Quito, en torno a las 10:16 hora local (15:16 GMT) procedente de Buenos Aires, y a las 15:30 hora local (20:30 GMT) se llevó a cabo su presentación oficial junto al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas.

En ella, Gallardo adelantó que buscará "construir un equipo que intente ir al frente y que se destaque".

"No solo es el talento, también el convencimiento para competir en igualdad de condiciones contra cualquier potencia del fútbol mundial. Ecuador tiene esos niveles como para lograrlo. Es cuestión de trabajarlo, asimilarlo y convencerse de que se puede lograr un equipo competitivo ante cualquier selección", argumentó Gallardo.

"Todo el pueblo ecuatoriano está esperando ese salto de calidad porque ve una buena selección de futbolistas y de talento que siguen surgiendo y llenando otras ligas en el mundo. Para eso venimos a ayudar", añadió el técnico, cuyo contrato será hasta 2030.

El entrenador argentino reemplazó a su compatriota Sebastián Beccacece, que se marchó después de la eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El primer partido de Gallardo al frente de La Tri será el amistoso contra Corea del Sur, que se disputará el próximimo 24 de septiembre en la ciudad surcoreana de Suwon.

Posteriormente, Ecuador se enfrentará a Japón el 1 de octubre y cerrará su gira asiática frente al ganador del duelo entre Nueva Zelanda y Panamá.