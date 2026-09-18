Once debutantes en lista de Pochettino para los duelos contra Perú, Chile, México y Canadá

Entre ellos se encuentra el joven delantero Justin Ellis, de 19 años y jugador del Orlando City, quien, de ascendencia uruguaya, es seguido también de cerca por el técnico de la selección celeste sub-20 e interino de la absoluta, el exfutbolista Diego Forlán.

Además, los defensas Peyton Miller (New England Revolution), Neil Pierre y Frankie Westfield (Philadelphia Union); los medios Mathis Albert (Borussia Dortmund), Zavier Gozo (Crystal Palace), Adri Mehmeti (Red Bull New York) y Brooklyn Raines (New England Revolution); y los delanteros Cole Campbell (Elversberg), Julian Hall (Red Bull New York) y Cavan Sullivan (Philadelphia Union).

En total, trece de los 28 jugadores citados estuvieron en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto estadounidense se medirá a Perú el 26 de septiembre en el Inter.co Stadium de Orlando, a Chile el 29 en el Energizer Park de San Luis, a México el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale y a Canadá el 6 de octubre en el Allianz Field de St. Paul.

“Este es el comienzo de una nueva etapa para todos y estamos entusiasmados de poder contar en estos primeros partidos con un grupo de jugadores experimentados junto a jóvenes talentos con gran potencial”, afirmó Pochettino.

“Será importante que todos comprendan nuestra cultura, nuestra forma de trabajar y, por supuesto, los principios de cómo queremos jugar. Y, sobre todo, deben demostrar el compromiso de representar al país como se merecen nuestros aficionados”, apuntó.

Porteros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DEN), Brian Schwake (Nashville)

Defensas: George Campbell (West Bromwich Albion FC/ENG), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED), Alex Freeman (Villarreal/ESP), Peyton Miller (New England Revolution), Neil Pierre (Philadelphia Union), Chris Richards (Crystal Palace/ENG), Antonee Robinson (Fulham/ENG), Miles Robinson (FC Cincinnati), Auston Trusty (Celtic/SCO), Frankie Westfield (Philadelphia Union).

Medios: Tyler Adams (Bournemouth/ENG), Mathis Albert (Borussia Dortmund/GER), Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ENG), Zavier Gozo (Crystal Palace/ENG), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Yunus Musah (Milan/ITA), Brooklyn Raines (New England Revolution), Gio Reyna (Estrasburgo/FRA), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER).

Delanteros: Cole Campbell (Elversberg/GER); Justin Ellis (Orlando City), Julian Hall (Red Bull New York), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED) y Cavan Sullivan (Philadelphia Union).