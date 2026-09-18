Roberto Fernández, Josep Martínez, Fermin y Huijsen, novedades en la lista de España

Las ausencias son Joan García por lesión; Marcos Llorente, quien anunció recientemente su retirada de la selección; Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Borja Iglesias, ambos con poco protagonismo en este inicio de temporada, este último tras una lesión que le ha permitido disputar sólo 33 minutos con su club.

Esta es la convocatoria de 26 futbolistas para los cuatro compromisos de una nueva edición de la Liga de Naciones: visitar a Inglaterra el 26 de septiembre, recibir a Croacia el 29 y a República Checa el 3 de octubre, y finalizar el parón internacional viajando a Croacia el 6 de octubre.

. Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG) y Josep Martínez (Inter de Milán, ITA).

. Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) y Marc Cucurella (Real Madrid).

. Centrocampistas: Rodri (FC Barcelona), Zubimendi (Arsenal, ENG), Pedri (FC Barcelona), Fabián (París Saint-Germain, FRA), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Álex Baena (Atlético de Madrid) y Fermín López (FC Barcelona).

. Delanteros: Dani Olmo (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (París Saint-Germain, FRA), Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol), Víctor Muñoz (Liverpool, ENG) y Nico Williams (Athletic Club).