Sin Joan Garcia en el último entrenamiento antes de viajar a Sevilla

Joan Garcia, que sintió molestias en la rodilla derecha y tuvo que retirarse del terreno de juego en el descanso del encuentro ante los cántabros, también es baja para la convocatoria de la selección española.

Su ausencia ante el Sevilla le abre la puerta a la titularidad al veterano Wojciech Szczęsny, aunque también podría tener alguna opción el croata Dominik Livaković, uno de los últimos en integrarse en el equipo catalán.

Joan Garcia se suma a la lista de bajas en la que se encuentran desde hace semanas Frenkie de Jong y Roony Bardghji. La ausencia del meta catalán supuso la presencia en el entrenamiento del joven Iker Rodríguez, que entrará en la convocatoria como tercer meta. Además también se entrenó con el primer equipo el egipcio Hamza Abdelkarim.