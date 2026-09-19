Compromisarios dan luz verde a un presupuesto 2026-27 con unos ingresos de 1.195 millones

Los presupuestos han recibido el voto favorable de 583 representantes de los socios, 43 de los cuales han votado en contra y 27 en blanco.

El presupuesto presentado alcanzará los 1.195 millones de euros de ingresos -135 millones más que la cifra de ingresos de explotación contabilizada en la liquidación del ejercicio 2025-26- y prevé unos gastos de 1.133 millones de euros.

En el apartado de ingresos, la partida más importante es la comercial (577 millones), seguida por la del estadio (285), media (247), traspasos y cesiones de jugadores (74), y ventas de activos (13).

Por lo que respecta a los gastos, estos alcanzarán, según las cuentas del club, los 1.133 millones de euros, una variación de 111 millones si se compara con el pasado ejercicio.

La partida referente a los salarios deportivos será la que experimente una mayor variación, al pasar de los 571 millones actuales a los 636 millones previstos, lo que supone un 11% más que el pasado ejercicio, aunque el porcentaje sobre los ingresos previstos se mantendrá estable (53%)

"En salarios deportivos hay un incremento, pero en la línea de ingresos. Tenemos un equipo joven y hay que incrementar con renovaciones. Hay que conservar a los jugadores", ha explicado, en su intervención, el vicepresidente del área deportiva, Ferran Olivé.

También crecerán los gastos de gestión, situados en 356 millones de euros (41 más que el pasado curso) y los salarios no deportivos, que pasarán de 83 a 93 millones, según las previsiones del club.

En este sentido, el Olivé ha admitido que es muy importante contener los gastos mientras no terminen las obras del Spotify Camp Nou, que actualmente cuenta con un aforo provisional de unos 62.000 espectadores sobre los 105.000 proyectados.