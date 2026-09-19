El Barcelona encarrila las renovaciones de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart

En su discurso dirigido a los socios compromisarios del club que han participado en la asamblea general celebrada este sábado, el máximo ejecutivo del área de fútbol ha explicado que el viernes encarriló la ampliación del contrato del capitán azulgrana hasta el 30 de junio de 2030.

El propio Raphinha, máximo goleador del equipo en este inicio de temporada, con once tantos, ya confirmó el mismo viernes, en una entrevista concedida a RAC1, su intención de ampliar su contrato más allá de 2028, cuando finaliza su actual vínculo con el conjunto azulgrana.

Deco ha aprovechado también su intervención para explicar que esta semana ha avanzado en las renovaciones de Marc Bernal y Xavi Espart, si bien no ha detallado hasta que año ampliarán su vinculación con el Barcelona.

Precisamente, estos dos jugadores se formaron en La Masia, una de las principales fuentes de talento del primer equipo. En este sentido, Deco ha puesto en valor que el valor actual del primer equipo azulgrana alcanza los 1.260 millones de euros, de los cuales 583 corresponden a jugadores formados en la academia del club, según el portal especializado Transfermarkt.

Asimismo, el director deportivo ha desvelado el balance del último mercado de verano en el que el primer equipo adquirió jugadores por valor de 181 millones y obtuvo un precio neto de las ventas realizadas que alcanzó los 72 millones.