El colombiano Estupiñan da a Juárez su primer triunfo en el Apertura del fútbol mexicano

A pesar de la victoria, Juárez se mantiene en el fondo de la tabla con tres puntos. Tigres se quedó con siete unidades en el decimoquinto puesto.

En el primer lapso, los contendientes se enredaron en una intensa lucha en medio campo, lo que limitó las llegadas a portería.

Tigres intentó con el uruguayo Rodrigo Aguirre y su compatriota Fernando Gorriarán como referentes ofensivos, a los que les faltó puntería.

El local careció de profundidad, a pesar de los intentos del colombiano Óscar Estupiñan y del panameño José Luis Rodríguez.

En el segundo tiempo, Juárez encontró la ventaja gracias a un penalti que le cometió el uruguayo César Araujo a José Luis Rodríguez, que Estupiñan cobró perfecto a la izquierda de Nahuel Guzmán para el 1-0.

Al 79, Juárez sentenció el juego con el segundo tanto de Estupiñan, quien remató de cabeza un servicio de José Luis Rodríguez.

Más temprano el uruguayo Mathías Tomás anotó el tanto con el que el Puela rescató el empate 1-1 ante el Atlante, por el que anotó Walter Portales.

Con el resultado, el Puebla, que se mantiene como la revelación del torneo llegó a 14 puntos que lo ubican en la quinta posición.

El Atlante, que es dirigido por Miguel 'Piojo' Herrera, llegó a ocho unidades que lo colocan en el decimoquinto escalón.

La novena jornada del Apertura continuará este sábado con cuatro partidos.

Acapara la atención el derbi del fútbol mexicano en el que el América, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, recibirá en el Estadio Azteca al Guadalajara, que entrena el argentino Gabriel Milito.

También luce atractiva la visita del campeón Cruz Azul al Monterrey, que tiene en el banquillo al argentino Matías Almeyda.

En otro duelo, los Pumas UNAM, en los que juega el costarricense Keylor Navas, se meterán a la cancha del Atlas, que tiene en el banquillo al argentino Hernán Crespo y el San Luis recibirá al Necaxa.

La actividad concluirá el domingo con tres juegos.

El líder Toluca, de Antonio Mohamed, es favorito para derrotar al Santos Laguna, penúltimo de la tabla.

El Pachuca, en el que actúa el venezolano Salomón Rondón recibirá al Tijuana, que es dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, y el Querétaro se medirá al León en el que juega el colombiano Daniel Arcila.