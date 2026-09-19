Video: así un conductor alcoholizado atropelló a una joven y a motociclistas en Limpio

Un conductor alcoholizado protagonizó un violento accidente de tránsito en Limpio. Con su automóvil embistió a una motocicleta con dos ocupantes, a un motociclista y a una joven que esperaba el colectivo. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. El hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Fiscalía.

El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 18:30, sobre la avenida San José c/ 11 de Septiembre, en la compañía Isla Aveiro. El conductor es Delio Alfirio Gamarra Paniagua, de 35 años, quien manejaba un Toyota Vitz color burdeos, chapa AAIH955.

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Alcotest: 1,042 mg/L

Según la comisaria María Insfrán, de la Comisaría 9ª de Limpio, el automóvil venía de Luque rumbo a Limpio. Al llegar a una curva, el conductor chocó primero a un motociclista que iba adelante. Luego arrolló a la joven que aguardaba el colectivo para ir a la facultad. Su vehículo terminó en la cuneta.

La prueba de alcotest, realizada en la base de la Patrulla Caminera, arrojó 1,042 mg/L de alcohol en aire espirado. La cifra es más de cuatro veces el límite permitido para conductores particulares, según el comisario Insfrán. Según el informe policial, es un resultado positivo que agrava su situación procesal.

Gamarra, de profesión mecánico, dijo a los policías que compartía con amigos en su lugar de trabajo y que se dirigía a su casa. No sufrió lesiones y no tiene antecedentes, informó la comisaria.

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La joven fue auxiliada por sus familiares

La víctima es Karen Melissa Franco Ayala, de 19 años. Según el informe, el auto la impactó desde atrás y cayó en la cuneta. Sus familiares la trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital de Trauma. Ya fue dada de alta.

Además de la joven, el conductor embistió a un motociclista, quien no sufrió heridas de consideración.

Los agentes llegaron tras un aviso al 911. Encontraron el vehículo en la cuneta y al conductor en el lugar. El automóvil fue remolcado hasta la comisaría.

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El agente fiscal de turno, abogado Víctor Villaverde, de la Unidad Penal N° 1 de Limpio, dispuso que Gamarra permanezca detenido en la Comisaría 9ª. También ordenó la incautación del automóvil. El caso fue caratulado como exposición a peligro en el tránsito terrestre.